Исключат из санкций. Авен и Фридман выиграли суд ЕС, - журналист

"Еще один удар по санкционному режиму ЕС в отношении России. Российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман выиграли суд ЕС", - сообщил он.

По словам Йозвяка, решение европейского суда распространяется только на черный список с февраля 2022 года по март 2023 года.

"Так что они остаются под санкциями, поскольку список был обновлен в начале этого года, но это плохое предзнаменование", - подчеркнул он.