Выходцы из Palantir привлекли 300 млн долларов и рассматривают инвестиции в Украине

Европейская платформа для развития оборонных и промышленных компаний Onodrim Industries привлекла 300 млн долларов в раунде серии A, который возглавил Lux Capital. Компанию оценили в 1,3 млрд долларов, а среди инвесторов есть украинский венчурный фонд D3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Onodrim Industries.
Что известно об Onodrim и какую роль в ней играет Украина
О привлечении 300 млн долларов компания объявила 9 ноября. Кроме Lux Capital, в раунд присоединились General Catalyst, Lakestar, Altimeter, Strike Capital, 137 Ventures, 8090, Expeditions и другие новые и действующие инвесторы. Среди них есть украинский венчурный фонд ранних стадий D3, инвестирующий в технологии для защиты демократии. Новое финансирование стало продолжением seed-раунда в 45 млн долларов, о котором Onodrim объявила ранее в этом году.
Средства компания направит на приобретение установившихся предприятий в аэрокосмической и оборонной отраслях, а также в промышленном производстве. Onodrim приобретает контрольные частицы в бизнесах, используя бессрочный капитал. Она ускоряет их рост благодаря внедрению технологий, операционному управлению и развитию бизнеса.
Компания сосредотачивается на предприятиях в сфере технологий и продукции двойного использования, работающих в критически важных отраслях: от цепей поставок и услуг до производства продукции. Первые приобретения Onodrim планирует объявить в ближайшие месяцы.
"В Европе хватает исключительных компаний. Проблема заключается в доступе к ресурсам, необходимым для их развития в масштабах и темпах, которых требует настоящего. Мы обеспечиваем лучшие европейские компании бессрочным капиталом, технологиями и поддержкой управленцев мирового уровня, предоставляя им возможности для расширения, усиления конкурентоспособности и укрепления" соучредитель и генеральный директор Onodrim Айстис Шимайтис.
Onodrim также расширяет присутствие в Европе. Она открывает офисы Onodrim Germany в Мюнхене и Onodrim Italy в Турине, которые дополнят существующие офисы в Амстердаме, Лондоне и Вильнюсе.
Украина входит в страны, где компания активно развивает деятельность. Руководитель Onodrim в Украине Николай Жук подчеркнул, что украинские оборонные предприятия уже доказали способность создавать инновационные технологии и быстро адаптироваться к потребностям современной войны. В то же время, по его словам, многим из них для дальнейшего развития нужен доступ к капиталу, новым рынкам и промышленным партнерам.
По данным компании она уже работает с украинскими оборонными предприятиями. Основные направления сотрудничества - сенсорные технологии, защищенная и устойчивая к помехам военная связь, средства радиоэлектронной борьбы, производство компонентов и промышленная кооперация.
Onodrim рассматривает возможности инвестирования, приобретения долей в предприятиях и реализации совместных проектов. Названия партнеров и детали потенциальных соглашений компания не разглашает из-за незавершенности переговоров и условий конфиденциальности.
Привлеченные средства пойдут на развитие инвестиционной программы Onodrim в Европе, в том числе возможности, над которыми компания работает в Украине. Украина представлена не только среди стран деятельности Onodrim, но среди ее инвесторов.
"Инновации должны масштабироваться, чтобы внести весомый вклад в укрепление устойчивости Европы. Смелое и уникальное видение Onodrim предлагает европейским, и прежде всего украинским, компаниям мощного партнера, который поможет превратить их технологии двойного назначения в полноценные промышленные мощности, способные конкурировать на глобальном уровне. Именно таких амбиций требует Европа для укрепления своей оборонно-промышленной базы", - подчеркнула управляющая партнерша D3 Эвелин Бучацкий.
Onodrim возглавляют соучредитель и генеральный директор Айстис Шимайтис и соучредитель и технический директор Александер Блессинг. Шимайтес ранее был советником правительства Литвы и работал на руководящей технологической должности в Palantir Technologies, а также получил степень доктора философии Оксфордского университета. Блессинг работал инженером по внедрению технологических решений в Palantir Technologies, образование получил в Стэнфордском и Кембриджском университетах. Еще одним соучредителем компании является Кристиан Гарретт, партнер 137 Ventures.
Европарламент 16 сентября принял Оборонный омнибус, предусматривающий финансирование и испытание передовых военных технологий непосредственно в Украине. Документ также должен сократить время получения разрешений на расширение оборонного производства в ЕС, а правительства стран Евросоюза, которые быстро введут ускоренные процедуры, смогут привлечь больше инвестиций.
В конце сентября на форуме "Оборона 2027" глава представительства дивизиона Digital Systems немецкого концерна Rheinmetall Александр Кулаковский заявил, что выход украинских оборонных компаний на европейский рынок тормозит сложность получения разрешения от государства. По его словам, многие такие компании готовы развивать и инвестировать в производственные возможности за пределами Украины.