Выходцы из Palantir привлекли 300 млн долларов и рассматривают инвестиции в Украине

Что известно об Onodrim и какую роль в ней играет Украина

О привлечении 300 млн долларов компания объявила 9 ноября. Кроме Lux Capital, в раунд присоединились General Catalyst, Lakestar, Altimeter, Strike Capital, 137 Ventures, 8090, Expeditions и другие новые и действующие инвесторы. Среди них есть украинский венчурный фонд ранних стадий D3, инвестирующий в технологии для защиты демократии. Новое финансирование стало продолжением seed-раунда в 45 млн долларов, о котором Onodrim объявила ранее в этом году.

Средства компания направит на приобретение установившихся предприятий в аэрокосмической и оборонной отраслях, а также в промышленном производстве. Onodrim приобретает контрольные частицы в бизнесах, используя бессрочный капитал. Она ускоряет их рост благодаря внедрению технологий, операционному управлению и развитию бизнеса.

Компания сосредотачивается на предприятиях в сфере технологий и продукции двойного использования, работающих в критически важных отраслях: от цепей поставок и услуг до производства продукции. Первые приобретения Onodrim планирует объявить в ближайшие месяцы.

"В Европе хватает исключительных компаний. Проблема заключается в доступе к ресурсам, необходимым для их развития в масштабах и темпах, которых требует настоящего. Мы обеспечиваем лучшие европейские компании бессрочным капиталом, технологиями и поддержкой управленцев мирового уровня, предоставляя им возможности для расширения, усиления конкурентоспособности и укрепления" соучредитель и генеральный директор Onodrim Айстис Шимайтис.

Onodrim также расширяет присутствие в Европе. Она открывает офисы Onodrim Germany в Мюнхене и Onodrim Italy в Турине, которые дополнят существующие офисы в Амстердаме, Лондоне и Вильнюсе.

Украина входит в страны, где компания активно развивает деятельность. Руководитель Onodrim в Украине Николай Жук подчеркнул, что украинские оборонные предприятия уже доказали способность создавать инновационные технологии и быстро адаптироваться к потребностям современной войны. В то же время, по его словам, многим из них для дальнейшего развития нужен доступ к капиталу, новым рынкам и промышленным партнерам.

По данным компании она уже работает с украинскими оборонными предприятиями. Основные направления сотрудничества - сенсорные технологии, защищенная и устойчивая к помехам военная связь, средства радиоэлектронной борьбы, производство компонентов и промышленная кооперация.

Onodrim рассматривает возможности инвестирования, приобретения долей в предприятиях и реализации совместных проектов. Названия партнеров и детали потенциальных соглашений компания не разглашает из-за незавершенности переговоров и условий конфиденциальности.

Привлеченные средства пойдут на развитие инвестиционной программы Onodrim в Европе, в том числе возможности, над которыми компания работает в Украине. Украина представлена не только среди стран деятельности Onodrim, но среди ее инвесторов.

"Инновации должны масштабироваться, чтобы внести весомый вклад в укрепление устойчивости Европы. Смелое и уникальное видение Onodrim предлагает европейским, и прежде всего украинским, компаниям мощного партнера, который поможет превратить их технологии двойного назначения в полноценные промышленные мощности, способные конкурировать на глобальном уровне. Именно таких амбиций требует Европа для укрепления своей оборонно-промышленной базы", - подчеркнула управляющая партнерша D3 Эвелин Бучацкий.

Onodrim возглавляют соучредитель и генеральный директор Айстис Шимайтис и соучредитель и технический директор Александер Блессинг. Шимайтес ранее был советником правительства Литвы и работал на руководящей технологической должности в Palantir Technologies, а также получил степень доктора философии Оксфордского университета. Блессинг работал инженером по внедрению технологических решений в Palantir Technologies, образование получил в Стэнфордском и Кембриджском университетах. Еще одним соучредителем компании является Кристиан Гарретт, партнер 137 Ventures.