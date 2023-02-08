На выходных в Украине станет теплее. Какой погоды ждать

После того, как в Украине начнут спадать морозы, придут осадки и потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Как сообщалось, морозы начнут спадать в Украине, начиная с 11 февраля.

Напомним, завтра, в четверг, 9 февраля, в Украине не ожидаются ни снег, ни дожди. На дорогах - гололед, а на термометрах, в частности в Карпатах, температура опуститься до -20 градусов.

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