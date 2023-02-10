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На выходных в отдельные часы не будут отключать свет: прогноз "Укрэнерго"

Фото: на выходных в отдельные часы не будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине могут не отключать свет по графикам в отдельные часы 11 и 12 февраля, несмотря на сегодняшний массированный удар россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

По его словам, атака россиян немного повлияла на планы по восстановлению генерации электроэнергии в стране, но катастрофы снова не случилось и россиянам снова не удалось достичь своей цели - вызвать полный блэкаут всей энергосистемы Украины для того, чтобы нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Кудрицкий добавил, что энергетики сейчас выполняют свою часть работы - ремонтируют то, что было повреждено, и включают те объекты, которые были отключены во время атаки.

"И, по моим прогнозам, в результате того, что мы все таки восстановим определенные объемы генерации, и в результате того, что мы приближаемся к выходным, где потребление всегда меньше, мы будем иметь стабильную, контролируемую ситуацию в субботу и воскресенье в энергосистеме. И я даже аккуратно спрогнозирую, что в некоторые часы у нас не будут введены лимиты потребления", - отметил он, добавив, что это означает отсутствие отключений света.

Напомним, россияне 10 февраля в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Позже премьер Денис Шмыгаль рассказал, что после всех атак россиян в Украине повреждена каждая вторая подстанция.

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