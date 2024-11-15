В выходные в Киеве маршруты некоторых троллейбусов и автобусов изменятся: схема движения

Там объяснили, как будут двигаться автобусы и троллейбусы, движение которых было изменено.

Таким образом:

Троллейбусы №5 будут временно курсировать по маршруту троллейбусов №4.

будут временно курсировать по маршруту троллейбусов №4. Автобусы №32 будут ездить по привычному маршруту от станции метро "Нивки" до ул. Виктора Некрасова, а дальше - по улицам Ивана Выговского, проспекта Европейского Союза, ул. Ярослава Ивашкевича и ул. Вышгородской.

Изменения в движении, как отметили в "Киевпасстрансе", связаны с ремонтными работами, требующими полного закрытия движения на улице Виктора Некрасова.



Фото: схема движения (t.me kyivpasstrans)

Однако, это не все изменения движения общественного движения транспорта в выходные в Киеве.

Как сообщили в "Киевпасстрансе", 16 ноября в Киеве из-за организации продовольственных ярмарок на нескольких улицах будут изменены маршруты автобусов №2, 39, 61, 98 и троллейбуса №34:

Автобус №2 - по направлению к ул. Шолуденко от ул. Вахтанга Кикабидзе до ул. Виталия Скакуна - будет курсировать по стандартному маршруту, а затем - от бульвара Вацлава Гавела, ул. Пушечная, просп. Берестейский до ул. Шелуденко. Однако обратный маршрут по-прежнему.

Автобус №39 - по направлению к ул. Ракетной будет ехать через просп. Голосеевский, просп. Науки, ул. Лысогорскую к транспортной развязке на пересечении с ул. Ракетной. В то же время в обратном направлении он будет курсировать без изменений.

Автобус №61 - в направлении ул. Радунской будет ездить через ул. Лисковская, ул. Милославская, ул. Градинская, ул. Оноре де Бальзака (с обеих сторон), ул. Александры Экстер, просп. Червоной Калины, ул. Сержа Лифаря и другие улицы района.

Автобус №98 будет следовать через ул. Радунская, ул. Будищанская, ул. Оноре Бальзака, ул. Александры Экстер, просп. Червоной Калины, ул. Сержа Лифаря и ул. Пуховскую в ТЭЦ-6.

Троллейбус №34 будет курсировать между ул. Северной и просп. Степана Бандеры.

Сотрудники "Киевпасстранса" извинились за возможные неудобства и призвали пассажиров планировать маршруты с учетом этих изменений.

Отметим, что сегодня, 15 ноября, было временно ограничено движение на левом берегу столицы из-за прорыва трубы. Известно, что авария произошла на Днепровской набережной. В частности, проезжую часть залило водой. Это отчасти усложнило движение транспорта.