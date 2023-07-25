Выход России из "зерновой сделки": В МВФ спрогнозировали, как изменятся цены

По его словам, "зерновая сделка" сыграла очень важную роль в обеспечении достаточных поставок зерна из Украины, что ослабило ценовое давление на продовольствие.

"Мы все еще оцениваем, куда мы приземлимся, но можно предположить, что где-то в пределах 10-15% роста цен на зерно - это разумная оценка", - отметил Гуринша.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна прекращает свое участие в "зерновой сделке". Он начал оправдывать такой шаг тем, что условия России якобы не выполняют.

"Зерновая сделка" позволяла Украине экспортировать зерно по Черному морю, но теперь этот путь перевозки продовольствия был закрыт.

В ответ на решение страны-агрессора президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить действие договоренностей без России. Он рассказал, что Кабмин уже готовит детальный план перевозок зерна.