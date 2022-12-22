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Выход из сложнейшего блэкаута занимает до 10 дней, - Шмыгаль

Фото: в случае полного блэкаута украинским энергетикам потребуется от 7 до 10 дней для восстановления (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

По расчетам украинских энергетиков, выход из сложнейшего блэкаута, когда все разбито, возможен в течение от 7 до 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще таких вещей", - подчеркнул Шмыгаль.

По поводу действий на случай полного блэкаута в крупных городах премьер ответил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

"Руководителям ОВА, руководителям общин доведены планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования", они не могут быть озвучены публично", - отметил он.

И добавил, что достаточно реалистичный путь для больших городов - это дальнейшее создание "Пунтов несгибаемости", которых сейчас в стране уже более 5 тысяч.

На днях РБК-Украина сообщало, что российские ракетные удары на прошлой неделе впервые повлекли за собой объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Особенно пострадал Киев, а последующие атаки дронами-камикадзе оставили без света половину столицы и большую часть Киевской области.

Ранее мы писали, что Россия своими ракетными атаками пытается спровоцировать блэкаут в Украине, чтобы показать этим "поражение Европы".

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