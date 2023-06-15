Выгода армии Путина от подрыва Каховской ГЭС может оказаться недолгой, - Bloomberg

После прорыва дамбы Каховской ГЭС 6 июня наводнение лишило украинские войска возможности форсировать Днепр для поддержки контрнаступления. Однако эта выгода для Кремля может оказаться недолгой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Ниже дамбы паводковые воды уже начали отступать и в конечном итоге вернут реку в прежнее состояние, хотя и с новыми препятствиями, такими как выброшенные на берег мины и мусор. Выше по течению, когда 230-километровый бассейн Каховского водохранилища опустеет, возникает совершенно новый ландшафт, который потенциально может создать возможности для украинских сил.

Вашингтонский Институт изучения войны уже меняет свои карты полей сражений, чтобы отразить внезапное сокращение воды, отделяющей украинские силы от оккупированных земель на восточных берегах водохранилища.

Плотина была разрушена как раз в тот момент, когда украинские войска начали контрнаступление, которое планировалось несколько месяцев, с целью вернуть территории, захваченные Россией на юге и востоке страны после прошлогоднего вторжения.

Поскольку Киев развертывает западное вооружение стоимостью в миллиарды долларов вдоль фронта, протянувшегося на 1500 км, Днепр является важнейшей частью поля боя, обеспечивая защиту войск, противостоящих друг другу на большей части его южной части, и создавая серьезную логистическую проблему для украинских стратегов, работающих над тем, как обеспечить снабжение своих сил по мере их продвижения.

Конечная протяженность этого барьера будет зависеть от того, насколько сильно повреждена плотина, а также от ила, скопившегося на дне водохранилища с момента строительства дамбы в 1956 году.

"Ключевой вопрос здесь - высота плотины, которая осталась под водой после разрушения, - сказал в телефонном интервью начальник управления гидрологии Национальной метеорологической службы Украины Илья Перевозчиков. - Эта высота определяет количество воды, которое останется".

Каскад ГЭС

Днепр на протяжении столетий был центром самобытности и экономики Украины. Советские инженеры превратили реку в каскад из шести огромных водохранилищ, каждое с плотиной гидроэлектростанции для производства электроэнергии для промышленного центра на ее берегах. Каховское водохранилище было последним перед впадением реки в Черное море, образуя огромную естественную преграду между армиями.

Но к воскресенью уровень воды в водохранилище упал примерно наполовину, выпустив 73% его объема, сообщил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сырота в интервью "Радио Свобода". По его словам, недавно обнажившиеся иловые отмели не позволяют сотрудникам агентства перемещать застрявшие станции мониторинга достаточно близко, чтобы напрямую измерять пониженные уровни. В среду Сирота заявил, что уровень водохранилища, как ожидается, продолжит падать, а паводковые воды будут отступать еще неделю.

По словам Перевозчикова, поверхность под водой состоит из ила, и трудно сказать, как быстро он высохнет. Предсказать, что это, в свою очередь, будет означать для противоборствующих вооруженных сил, еще сложнее, учитывая, что местность и ее состояние будут совершенно новыми.

Поскольку наводнение на данный момент устранило любую угрозу со стороны Днепра, российское командование передислоцировало войска с позиций вдоль реки для укрепления обороны дальше на восток, заявила 11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Президент Владимир Путин назвал подрыв "лучшим для нас" в необычно откровенных телекомментариях о войне. Он сказал, что разрушение дамбы сорвало предполагаемый украинский план наступления через реку, а также посетовал на низкий уровень российских запасов современного оружия и потерю 54 танков в результате контрнаступления Украины, длившегося неделю.

Новый ландшафт

Если водохранилище полностью опустеет, приведенный изначальное состояние Днепр между Новой Каховкой и Запорожьем будет гораздо меньшим препятствием для сил, стремящихся пересечь его, со средней глубиной около 3 метров вместо 16,5. Расстояние, которое потребуется украинским силам для пересечения к северу от плотины, также резко сократится, с максимальных 23 километров до примерно одного.

Согласно картам, составленным в 1954 году, незадолго до строительства Каховской плотины, Днепр в своем естественном состоянии также часто делился на более мелкие протоки, извиваясь.

В первоначальном русле реки под водохранилищем были широкие болота, но также были мосты через более узкие места, в том числе в Никополе, городе, расположенном через Днепр от крупнейшей в Европе атомной электростанции. Объект остается под контролем России.

Днепр пересекает Украину с севера на юг и начинается на заболоченной южной оконечности российских Валдайских холмов, где находится одно из президентских убежищ Путина.

Дамбы на реке дважды взрывались во время Второй мировой войны в рамках оборонительных операций, хотя обе эти тактики в конечном итоге потерпели неудачу. В 1941 году советский диктатор Иосиф Сталин взорвал первую плотину на реке, которую он построил всего девятью годами ранее недалеко от Запорожья, чтобы замедлить приближение немецких войск. В результате наводнения погибло от 20 тысяч до 100 тысяч человек, в том числе утонули советские войска, которых вовремя не предупредили.

Немцы восстановили плотину во время оккупации, прежде чем снова взорвать ее в 1943 году, когда они использовали Днепр для усиления линии обороны от массированного контрнаступления советских войск.

Экономические последствия подрыва дамбы

Хотя военная роль, которую сыграет разрушение Каховской плотины на этот раз, остается неясной, экономические последствия предсказать легче. Водохранилище питало несколько заводов, атомную электростанцию в Энергодаре и крупнейшую в Европе сельскохозяйственную оросительную систему, а также канал, снабжающий водой Крым - полуостров, захваченный Путиным у Украины в 2014 году.

По данным Министерства сельского хозяйства Украины, потеря одной только оросительной сети лишит воды 584 000 га пашни, на которых в 2021 году было произведено 4 миллиона тонн зерна и масличных культур на сумму 1,5 миллиарда долларов.

По словам главного экономиста компании Елены Билан, несмотря на удары по сельскому хозяйству и производству стали, Dragon Capital не считает, что непосредственные экономические последствия наводнения будут достаточно большими, чтобы изменить прогнозы роста.

Это связано с тем, что экономика в настоящее время работает лучше, чем ожидалось, сказала Билан, хотя в долгосрочной перспективе разрушение плотины будет означать "дополнительные затраты на реконструкцию и восстановление после повреждений".

"Такого паводка в Украине точно не было, - сказал гидролог Перевозчиков. - И, вероятно, не во всей Европе".