Вигода армії Путіна від підриву Каховської ГЕС може виявитися недовгою, - Bloomberg

Після прориву греблі Каховської ГЕС 6 червня повінь позбавила українські війська можливості форсувати Дніпро для підтримки контрнаступу. Однак ця вигода для Кремля може виявитися недовгою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Нижче греблі паводкові води вже почали відступати і зрештою повернуть річку в колишній стан, хоч і з новими перешкодами, такими як викинуті на берег міни та сміття. Вище за течією, коли 230-кілометровий басейн Каховського водосховища спорожніє, з'являється абсолютно новий ландшафт, який потенційно може створити можливості для українських сил.

Вашингтонський Інститут вивчення війни вже змінює свої карти полів боїв, щоб відобразити раптове скорочення води, яка відокремлює українські сили від окупованих земель на східних берегах водосховища.

Гребля була зруйнована якраз у той момент, коли українські війська розпочали контрнаступ, який планувався кілька місяців, з метою повернути території, захоплені Росією на півдні та сході країни після торішнього вторгнення.

Оскільки Київ розгортає західне озброєння вартістю в мільярди доларів уздовж фронту, що протягнувся на 1500 км, Дніпро є найважливішою частиною поля бою, забезпечуючи захист військ, що протистоять один одному на більшій частині його південної частини, та створюючи серйозну логістичну проблему для українських стратегів, які працюють над тим. , як забезпечити постачання своїх сил у міру їхнього просування.

Кінцева довжина цього бар'єру залежатиме від того, наскільки сильно пошкоджена гребля, а також від мулу, що скупчився на дні водоймища з моменту будівництва греблі у 1956 році.

"Ключове питання тут – висота греблі, яка залишилася під водою після руйнування, – сказав у телефонному інтерв'ю начальник управління гідрології Національної метеорологічної служби України Ілля Перевізників. – Ця висота визначає кількість води, яка залишиться".

Каскад ГЕС

Дніпро протягом століть був центром самобутності та економіки України. Радянські інженери перетворили річку на каскад із шести величезних водосховищ, кожне із греблею гідроелектростанції для виробництва електроенергії для промислового центру на її берегах. Каховське водосховище було останнім перед впаданням річки у Чорне море, утворюючи величезну природну перешкоду між арміями.

Але до неділі рівень води у водосховищі впав приблизно наполовину, випустивши 73% його обсягу, повідомив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю "Радіо Свобода". За його словами, мулові мілини, що недавно оголилися, не дозволяють співробітникам агентства переміщати застрягли станції моніторингу досить близько, щоб безпосередньо вимірювати знижені рівні. У середу Сирота заявив, що рівень водоймища, як очікується, продовжить падати, а паводкові води відступатимуть ще тиждень.

За словами Перевозчикова, поверхня під водою складається з мулу, і важко сказати, як швидко він висохне. Передбачити, що це, у свою чергу, означатиме для протиборчих збройних сил ще складніше, враховуючи, що місцевість та її стан будуть абсолютно новими.

Оскільки повінь наразі усунула будь-яку загрозу з боку Дніпра, російське командування передислокувало війська з позицій уздовж річки для зміцнення оборони далі на схід, заявила 11 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Президент Володимир Путін назвав підрив "найкращим для нас" у незвичайно відвертих телекоментах про війну. Він сказав, що руйнування дамби зірвало передбачуваний український план наступу через річку, а також поскаржився на низький рівень російських запасів сучасної зброї та втрату 54 танків внаслідок контрнаступу України, який тривав тиждень.

Новий ландшафт

Якщо водосховище повністю спорожніє, наведений початковий стан Дніпро між Новою Каховкою та Запоріжжям буде набагато меншою перешкодою для сил, які прагнуть перетнути його, із середньою глибиною близько 3 метрів замість 16,5. Відстань, яка буде потрібна українським силам для перетину на північ від греблі, також різко скоротиться, з максимальних 23 кілометрів до приблизно одного.

Згідно з картами, складеними в 1954 році, незадовго до будівництва Каховської греблі, Дніпро у своєму природному стані також часто ділився на дрібніші протоки, звиваючись.

У початковому руслі річки під водосховищем були широкі болота, але також були мости через вужчі місця, у тому числі в Нікополі, місті, розташованому через Дніпро від найбільшої в Європі атомної електростанції. Об'єкт залишається під контролем Росії.

Дніпро перетинає Україну з півночі на південь і починається на заболоченому південному краю російських Валдайських пагорбів, де знаходиться одне з президентських притулків Путіна.

Дамби на річці двічі вибухали під час Другої світової війни в рамках оборонних операцій, хоча обидві ці тактики зрештою зазнали невдачі. У 1941 році радянський диктатор Йосип Сталін підірвав першу греблю на річці, яку він побудував лише дев'ятьма роками раніше неподалік Запоріжжя, щоб уповільнити наближення німецьких військ. Внаслідок повені загинуло від 20 тисяч до 100 тисяч людей, у тому числі втопилися радянські війська, яких вчасно не попередили.

Німці відновили греблю під час окупації, перш ніж знову підірвати її у 1943 році, коли вони використали Дніпро для посилення лінії оборони від масованого контрнаступу радянських військ.

Економічні наслідки підриву греблі

Хоча військова роль, яку відіграє руйнація Каховської греблі цього разу, залишається незрозумілою, економічні наслідки передбачити легше. Водосховище живило кілька заводів, атомну електростанцію в Енергодарі та найбільшу в Європі сільськогосподарську зрошувальну систему, а також канал, що забезпечує водою Крим - півострів, захоплений Путіним в 2014 році.

За даними Міністерства сільського господарства України, втрата однієї лише зрошувальної мережі позбавить води 584 000 га ріллі, на яких у 2021 році було вироблено 4 мільйони тонн зерна та олійних культур на суму 1,5 мільярда доларів.

За словами головного економіста компанії Олени Білан, незважаючи на удари по сільському господарству та виробництву сталі, Dragon Capital не вважає, що безпосередні економічні наслідки повені будуть більшими, щоб змінити прогнози зростання.

Це пов'язано з тим, що економіка нині працює краще, ніж очікувалося, сказала Білан, хоча у довгостроковій перспективі руйнація греблі означатиме "додаткові витрати на реконструкцію та відновлення після пошкоджень".

"Такої повені в Україні точно не було, - сказав гідролог Перевізників. - І, ймовірно, не у всій Європі".