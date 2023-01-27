"Выглядит забавно". Игнат объяснил, зачем в Москве устанавливают ПВО на крышах зданий

В Воздушных силах ВСУ назвали "забавной" ситуацию с установкой ЗРПК "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве. Там считают, что эффективность такого способа защиты сомнительная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.
Говоря об установке этих систем на крышах зданий, Игнат отметил, что "это выглядит забавно".
Он объяснил, что российский "Панцирь-С1" является зенитно-пушечным комплексом. Он в себя включает и ракеты, и зенитные установки. По словам Игната, предназначение таких систем - сбивать беспилотники, в частности ударные.
"Мы ж понимаем к чему Россия их там устанавливает. Собственно, они боятся, что что-то там прилетит, какая-то "бавовна" им прилетит непонятно откуда", - сказал представитель Воздушных сил.
При этом он подчекрнул, что в мире существует практика установки систем ПВО на крышах, но она не такая варварская, как это делается в РФ.
"Россия пошла таким, топорным методом, как говорят, и всю установку с гусиницами поставила на крышу. Второй момент - эффективность систем с таких больших высот также сомнительна. Поскольку если что-то может лететь, то оно просто может ниже лететь, чем стоит сам "Панцирь". Поэтому понятно, наибольший эффект это дает для населения, которое, возможно, готовят к мобилизации", - сказал Игнат.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.
Позже в сети появились кадры, как в Москве устанавливают ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админзданий, в том числе Минибороны РФ.
Как объяснили в ISW, Кремль, вероятно, активизирует свои усилия, чтобы подготовить население РФ к затяжной войне против Украины. Именно с этой целью по Москве в последние дни устанавливаются системы ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.