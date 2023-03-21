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Выгоден России. Путин хочет применить часть "мирного плана" Китая

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы может применить отдельные пункты "мирного плана" Китая для того, чтобы урегулировать войну с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина в ходе совместной пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином.

"Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем “мирного плана” созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", - заявил диктатор.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что в китайском "мирном плане" нет логики. Документ якобы поддерживает суверенитет Украины, но в то же время призывает к немедленному прекращению огня без вывода войск РФ.

Также мы писали, что Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по формуле мира, которая также является инициативой по завершению войны.

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