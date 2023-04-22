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Выдворение дипломатов РФ снизит активность спецслужб Кремля в Германии, - МИД

Фото: Флаг Германии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Выдворение российских дипломатов из Германии позволит снизить активность спецслужб и разведки Кремля в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Германии, которое приводит телеканал N-tv.

"Фактически за последние несколько недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом", - сказали в МИД.

В министерстве объяснили, что присутствие вражеских спецслужб нужно было сократить, и они уже покинули страну.

"Целью было сокращение присутствия российской разведки в Германии. С этим связан сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства", - добавили в МИД Германии.

Напомним, что Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны.

В субботу, 22 апреля, Россия решила высылать из страны более 20 германских дипломатов.

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