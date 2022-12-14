Отвлекающее направление: Арестович рассказал о подготовке РФ резервов для наступления

Чиновник обратил внимание, что в настоящее время захватчики пытаются истощить войска ВСУ бесконечными штурмами своих наемников, собранных в тюрьмах, и РФ планирует "нанести нам удар или удары, чтобы перехватить стратегическую инициативу".

"Резервы могут быть накоплены в январе-феврале. Это действительно боеспособные восстановленные части. Беларусь сейчас - отвлекающее направление для нас. Идет активная информационная операция и передвижение минимального количества войск возле северных границ Украины", - сказал Арестович.

Так, ВСУ не могут перебросить на другие направления достаточное количество войск, так как вынуждены прикрывать государственную границу с Беларусью, удерживая там определенные силы.

При этом Арестович отмечает, что мечты Кремля о повторном большом наступлении могут так и остаться нереализованными планами, хотя "это может быть достаточно неприятно для нас".

Также советник ОПУ добавил, что военно-политическое руководство знает о таких планах врага и предпринимает меры для их срыва.