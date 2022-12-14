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Отвлекающее направление: Арестович рассказал о подготовке РФ резервов для наступления

Фото: Алексей Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ собираются предпринять очередное крупное наступление на Украину, для чего тщательно готовят резервы. Тем временем активность в Беларуси может выступать отвлекающим направлением, так как ВСУ должны держать около северной границы достаточное количество сил.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире "Фейгин Live".

Чиновник обратил внимание, что в настоящее время захватчики пытаются истощить войска ВСУ бесконечными штурмами своих наемников, собранных в тюрьмах, и РФ планирует "нанести нам удар или удары, чтобы перехватить стратегическую инициативу".

"Резервы могут быть накоплены в январе-феврале. Это действительно боеспособные восстановленные части. Беларусь сейчас - отвлекающее направление для нас. Идет активная информационная операция и передвижение минимального количества войск возле северных границ Украины", - сказал Арестович.

Так, ВСУ не могут перебросить на другие направления достаточное количество войск, так как вынуждены прикрывать государственную границу с Беларусью, удерживая там определенные силы.

При этом Арестович отмечает, что мечты Кремля о повторном большом наступлении могут так и остаться нереализованными планами, хотя "это может быть достаточно неприятно для нас".

Также советник ОПУ добавил, что военно-политическое руководство знает о таких планах врага и предпринимает меры для их срыва.

Напомним, ранее о возможной попытке РФ возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале высказался глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Алексей АрестовичВойна России против Украины