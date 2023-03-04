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Отвода войск из Бахмута нет, происходит ротация, - Череватый

Фото: Массового отвода войск из Бахмута не происходит (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинские силы продолжают контролировать город Бахмут Донецкой области – массового отвода войск оттуда не происходит.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Череватого, бои в Бахмуте ведутся в основном на окраинах, а город контролируется Вооруженными силами Украины, Пограничной службой и Национальной гвардией.

"Массового отвода украинских войск также не происходит", - подчеркнул Череватый.

Он также отметил, что украинские войска проводят контролируемую плановую ротацию позиций в Бахмуте.

По состоянию на субботу боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Василовка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу от него.

"Только вблизи Бахмута произошел 21 вражеский обстрел с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, а также 9 боевых столкновений. Всего на этом фронте произошел 131 обстрел и 38 боевых столкновений", - сообщил Череватый.

За последние сутки более 150 российских военнослужащих погибли, 239 получили ранения, а трое попали в плен.

Напомним, что Бахмут остается приоритетной целью для врага. Но опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что противник наносит ущерб инфраструктуре в районе города.

Военные оценивают ситуацию в Бахмуте как сложную и напряженную, Вооруженным силам в город направили подкрепление, а решение удерживать город назвали стратегическим.

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БахмутВойна России против Украины