Отвода войск из Бахмута нет, происходит ротация, - Череватый

Украинские силы продолжают контролировать город Бахмут Донецкой области – массового отвода войск оттуда не происходит.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
По словам Череватого, бои в Бахмуте ведутся в основном на окраинах, а город контролируется Вооруженными силами Украины, Пограничной службой и Национальной гвардией.
"Массового отвода украинских войск также не происходит", - подчеркнул Череватый.
Он также отметил, что украинские войска проводят контролируемую плановую ротацию позиций в Бахмуте.
По состоянию на субботу боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Василовка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу от него.
"Только вблизи Бахмута произошел 21 вражеский обстрел с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, а также 9 боевых столкновений. Всего на этом фронте произошел 131 обстрел и 38 боевых столкновений", - сообщил Череватый.
За последние сутки более 150 российских военнослужащих погибли, 239 получили ранения, а трое попали в плен.
Напомним, что Бахмут остается приоритетной целью для врага. Но опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что противник наносит ущерб инфраструктуре в районе города.
Военные оценивают ситуацию в Бахмуте как сложную и напряженную, Вооруженным силам в город направили подкрепление, а решение удерживать город назвали стратегическим.
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