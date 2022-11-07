Отгрузка нефти из РФ достигла пятимесячного максимума перед введением санкций, - СМИ

У танкеров остается все меньше времени, чтобы добраться до индийских портов до вступления в силу запретов ЕС и Британии. Грузы, отправленные из России, выросли до 3,6 млн баррелей в день, самого высокого уровня с начала июня, тогда как менее волатильный средний показатель за четыре недели также вырос, достигнув максимального значения с августа.

Британия последовала примеру ЕС, запретив своим компаниям предоставлять страхование и другие услуги судам, перевозящим российскую нефть, если только груз не будет куплен по цене ниже еще не согласованной границы, которую хотят установить страны G7 и Австралия. Лондон является важным страховым рынком для транспортировки нефти. Страхование защиты и возмещения ущерба покрывает компании от рисков, включая разливы нефти. Британия также является домом для Международной группы P&I Clubs, всеобъемлющей организации взаимных страховых компаний со всего мира, покрывающей 95% танкерного флота для этой страховки. Британия откажется от контрактов на поставку российской нефти, подписанных до 5 декабря и поставленных до 19 января, согласно подходу США.

Наибольший рост, как в натуральном, так и в процентном выражении, наблюдался в отгрузках из терминала Мурманск. Судам нужно больше времени, чтобы добраться до пункта назначения в Азии из Мурманска, чем от терминалов в Балтийском или Черном морях. Поэтому скачок может отражать стремление доставить объемы до того, как санкции ЕС не позволят судам блока перевозить российскую нефть и запретят предоставление страховки и других услуг для остального мирового флота.

Суда, перевозящие российскую нефть, также становятся более осторожными по отношению к своему пункту назначения. Еще больше судов покидают российские порты, не сигнализируя о конечном порте разгрузки. Танкеры, которые сейчас загружаются в Приморске или Усть-Луге, вряд ли достигнут терминалов разгрузки в Китае или Индии до вступления в силу запрета ЕС.