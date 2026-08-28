"Отвага нации" на рельсах: "Укрзализныця" запустила уникальный поезд-галерею по Европе

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Первая остановка: поезд уже прибыл в Кишинев в День Независимости Молдовы. Маршрут в Молдове: с 27 августа по 4 сентября включительно выставка будет работать в Кишиневе, Унгенах и Бельцах. Вход бесплатный для всех посетителей. Последующие планы: после Молдовы поезд отправится в Румынию, Болгарию и Венгрию.

Особенности экспозиции и цель проекта

"Мистецький поезд" - это эксклюзивное культурно-железнодорожное пространство и первая в мире странствующая галерея на колесах. В галерейных вагонах представлена обновленная художественная экспозиция "Отвага нации".

Выставка рассказывает о войне в Украине через 60 авторских фоторабот филантропа Говарда Баффетта, созданных в специальном световом и музыкальном сопровождении.

Концепцию проекта разработал двукратный лауреат Пулитцеровской премии Мухаммед Мухейсен.

Кадры освещают истории оккупации, освобождения, жертвенность украинских защитников, а также восстановление и триумф жизни.

Фото: "Укрзализныця" вывела "Художественный поезд" в тур по Европе (t.me/UkrzalInfo)

График работы выставки в Молдове

Первой остановкой проекта стал Кишинев в День Независимости Молдовы. В общей сложности с 27 августа по 4 сентября включительно посетить бесплатную выставку можно будет в трех городах:

Кишинев: 27-29 августа (с 11:00 до 19:00), 30 августа (с 11:00 до 15:00);

Унгены: 31 августа - 1 сентября (с 11:00 до 19:00);

Бельцы: 2-4 сентября (с 11:00 до 19:00).

Договоренности о международном туре достигли во время встречи министра инфраструктуры Украины Николая Калашника с министром инфраструктуры Молдовы Владимиром Болей при содействии посольства Украины и Молдавской железной дороги CFM.

Что известно о Художественном поезде

Уникальный поезд-галерею создали на мощностях "Укрзализныци" при поддержке The Howard G. Buffett Foundation в 2025 году.

В течение первого года курсирования экспозиция преуспела:

поезд преодолел более 9 тысяч километров по территории Украины;

выставку посетили более 48 тысяч человек в 43 городах - от Изюма до Чопа.

После завершения показов в Молдове "Художественный поезд" продолжит свой международный тур по городам Румынии, Болгарии и Венгрии.