"Отвага нации" на рельсах: "Укрзализныця" запустила уникальный поезд-галерею по Европе

Украинский "Художественный поезд" выехал в свой первый международный тур и начал гастроли из Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
Первая остановка: поезд уже прибыл в Кишинев в День Независимости Молдовы.
Маршрут в Молдове: с 27 августа по 4 сентября включительно выставка будет работать в Кишиневе, Унгенах и Бельцах.
Вход бесплатный для всех посетителей.
Последующие планы: после Молдовы поезд отправится в Румынию, Болгарию и Венгрию.
"Мистецький поезд" - это эксклюзивное культурно-железнодорожное пространство и первая в мире странствующая галерея на колесах. В галерейных вагонах представлена обновленная художественная экспозиция "Отвага нации".
Выставка рассказывает о войне в Украине через 60 авторских фоторабот филантропа Говарда Баффетта, созданных в специальном световом и музыкальном сопровождении.
Концепцию проекта разработал двукратный лауреат Пулитцеровской премии Мухаммед Мухейсен.
Кадры освещают истории оккупации, освобождения, жертвенность украинских защитников, а также восстановление и триумф жизни.
Фото: "Укрзализныця" вывела "Художественный поезд" в тур по Европе (t.me/UkrzalInfo)
Первой остановкой проекта стал Кишинев в День Независимости Молдовы. В общей сложности с 27 августа по 4 сентября включительно посетить бесплатную выставку можно будет в трех городах:
Договоренности о международном туре достигли во время встречи министра инфраструктуры Украины Николая Калашника с министром инфраструктуры Молдовы Владимиром Болей при содействии посольства Украины и Молдавской железной дороги CFM.
Уникальный поезд-галерею создали на мощностях "Укрзализныци" при поддержке The Howard G. Buffett Foundation в 2025 году.
В течение первого года курсирования экспозиция преуспела:
После завершения показов в Молдове "Художественный поезд" продолжит свой международный тур по городам Румынии, Болгарии и Венгрии.
В Украине идет оптимизация пассажирских перевозок и железнодорожного сервиса в условиях военного положения.
Напомним, ранее компания уточнила правила проезда пассажиров с детьми. В частности, в женских вагонах разрешили проезд мальчикам до 5 лет включительно, в то время как для старших детей действуют стандартные условия.
Кроме того, из-за угроз безопасности и изменений в графиках движения компания сделала бесплатными все платные залы ожидания на вокзалах, предоставив пассажирам возможность комфортно ждать своих поездов.