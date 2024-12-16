Выдуривают деньги у родственников военнопленных. Как распознать мошенников и защитить себя

В условиях войны украинцам все чаще поступают сообщения и телефонные звонки от мошенников, которые предлагают свои услуги по освобождению военнопленных.

Об этом рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Евгений Дороганов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Если вам поступают сообщения или телефонные звонки от неизвестных лиц, которые предлагают за денежное вознаграждение, якобы, оказать услуги по освобождению ваших родных или близких из плена: ни в коем случае не ведите диалоги с такими лицами, ни в коем случае не перечисляйте, на предоставленные ими банковские карты, денежные средства", - отметил Дороганов.

Мошенники могут представляться волонтерами, журналистами или представителями страны-агрессора. Кроме вымогательства денег, они также могут выпытывать персональные данные пропавшего без вести военного.

Ваш родственник попал в плен

По вопросам обмена военнопленных, следует общаться только с уполномоченными органами государственной власти. В частности, вам необходимо:

позвонить по телефону +380442997408;

написать на электронную почту - hotline@ombudsman.gov.ua;

обратиться по адресу в городе Киеве - улица Институтская 21/8.

Если у вас требуют деньги

Если у вас требуют деньги за, якобы, освобождение родственника из плена, немедленно обратитесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. В частности, вы можете позвонить по телефонам +380443211121, +380983211121. А также написать на их электронный адрес: united_center@ssu.gov.ua.