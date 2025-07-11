"Выдуривал" деньги и вымогал взятки. Нардепу Шевченко объявили новое подозрение

Правоохранители задокументировали, как нардеп "выманивал" деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси.

Прикрываясь связями с соседним государством, фигурант создавал искусственные препятствия при доставке товаров из Беларуси в Украину, а за их решение требовал взятку в более 14 млн грн. Задокументировано, что соответствующая сумма поступила на счета коммерческой структуры, принадлежащей сыну нардепа.

Кроме того, имеющиеся данные свидетельствуют, что нардеп мог получать регулярные "откаты", предлагая другим украинским предприятиям белорусские квоты на поставку удобрений.

На основании собранных доказательств нардепу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Предыдущие дела Шевченко

В ноябре 2024 года народному депутату Украины сообщили о подозрении в государственной измене.

По информации правоохранителей, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

В частности, нардеп массово распространял фейки роспропаганды относительно событий в Украине и ее внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и настроениях среди украинцев.

Кто такой Евгений Шевченко

Евгений Шевченко родился 4 мая 1972 года в Мелитополе. Окончил Классический частный университет (г.Запорожье) по квалификации "юрист".

Ранее работал электриком в колхозе. Занимал руководящие должности в компаниях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H", "Агросталь", "Цветмет".

В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от "Слуги народа". Впрочем, впоследствии был исключен из партии. По данным движения "Честно", Шевченко был доверенным лицом тогда кандидата на пост президента Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

Также, согласно аналитике "Честно", вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва.