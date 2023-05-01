Оттачивают навыки до автоматизма: в ГПСУ показали тренировки бойцов в Донецкой области

В ГПСУ отмечают, что мотивация бойцов - заоблачная, а интенсивность занятий - огромная.

"Опытные инструкторы оттачивают боевые навыки военных до грубого автоматизма. Ничто не должно помешать бойцам убивать захватчиков родной земли. Задача - победить и вернуться!" - добавляют в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее бойцы "Азова" показали тренировки с отработкой десантирования с бронетехники, штурмом окопов и зданий в ситуации ближнего боя.

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ускорить начало тренировок украинских пилотов на F-16.

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