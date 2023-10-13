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Отсутствие прайс-кепов будет способствовать объединению украинского и европейского энергорынка, - ПЭС

Пятница 13 октября 2023 19:39
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Отсутствие прайс-кепов будет способствовать объединению украинского и европейского энергорынка, - ПЭС Фото: отсутствие прайс-кепов будет способствовать объединению украинского и европейского энергорынка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Установленные ценовые ограничения (прайс-кепы) на рынке электроэнергии Украины препятствуют имплементации европейских правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook общественной организации "Первый энергетический совет" (ПЭС).

В нем отмечается, что Украина работает над внедрением принципов Четвертого энергопакета ЕС "Чистая энергия для всех европейцев", составляющими ряд европейских директив и регламентов, в частности, Директива об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии (ЕС) 2019/944 и Регламент о внутреннем рынке. (ЕС) 2019/943.

"Заметим, что среди требований Регламента 2019/943 есть отсутствие ценовых ограничений на оптовом рынке электроэнергии. Такая норма важна для объединения украинского рынка электроэнергии с общеевропейским", - подчеркнули в ТЭР.

В то же время в общественной организации добавили, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает оставить ценовые ограничения на действующем уровне до 4 апреля 2024 года, несмотря на наличие предпосылок для их пересмотра.

"Первый энергетический совет" надеется на взвешенное решение регулятора и призывает Комиссию учитывать обязательства Украины перед международными партнерами и требования европейского законодательства, в частности Четвертого Энергопакета ЕС", - призвали в ПЭС.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что для бесперебойного энергоснабжения прайс-кепы не должны мешать импорту электричества.

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Электроэнергия
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