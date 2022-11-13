В Херсонской области семья подорвалась на мине: четверо пострадавших

В воскресенье, 13 ноября, в Новорайске Херсонской области автомобиль с семьей внутри наехал на мину - четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.