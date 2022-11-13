В Херсонской области семья подорвалась на мине: четверо пострадавших
В воскресенье, 13 ноября, в Новорайске Херсонской области автомобиль с семьей внутри наехал на мину - четыре человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
Он отметил, что среди пострадавших есть ребенок 11 лет.
"Российские террористы оставили после себя много мин и растяжек, без устали просим быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами", - призвал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы в Херсоне. Он отметил, что там работают десять групп взрывотехников, правоохранители, а также есть разные подразделения Сил обороны
Напомним, Зеленский указал, что в последние дни украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области.