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В Херсонской области семья подорвалась на мине: четверо пострадавших

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Украина, Воскресенье 13 ноября 2022 23:50
В Херсонской области семья подорвалась на мине: четверо пострадавших Фото: В Херсонской области семья взорвалась на мини (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В воскресенье, 13 ноября, в Новорайске Херсонской области автомобиль с семьей внутри наехал на мину - четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Он отметил, что среди пострадавших есть ребенок 11 лет.

"Российские террористы оставили после себя много мин и растяжек, без устали просим быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами", - призвал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы в Херсоне. Он отметил, что там работают десять групп взрывотехников, правоохранители, а также есть разные подразделения Сил обороны

Напомним, Зеленский указал, что в последние дни украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области.

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