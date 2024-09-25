Отсрочки от мобилизации будут действовать до 9 ноября: в чем причина

Истомин напомнил, что отсрочки предоставляются максимум на 90 дней. Впрочем, все документы будут действовать до 9 ноября, после чего их нужно будет продлить.

"Отсрочка, предоставленная, например, 12 августа, действует до 9 ноября. Тогда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации, и мужчины заново будут оформлять отсрочку, или она продолжится через единый государственный реестр", - пояснил он и отметил, что мужчинам придется самостоятельно заниматься этим процессом.

Как продлить отсрочку

По словам спикера ОТЦК и СП Полтавской области, для продления срока действия отсрочки необходимо, чтобы военнообязанный подал на рассмотрение комиссии заявление в бумажном или электронном виде. В частности через приложение "Резерв+".

"В случае продления срока мобилизации, проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов", - добавил он.

Если же с помощью реестра не удастся провести проверку - ТЦК и СП сообщит военнообязанному о необходимости предоставить соответствующие документы.

Мобилизация в Украине

В конце февраля в Украине вступил в силу закон о демобилизации срочников, а в апреле - закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. В частности, были обновлены механизмы мобилизации, отсрочки и бронирования.

7 августа президент также продолжил военное положение и всеобщую мобилизацию.