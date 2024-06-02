Отсрочка от мобилизации в Украине: в ТЦК дали детальное разъяснение по ее получению

Есть основания для отсрочки: что делать

Как рассказали в ТЦК, военнообязанный (кроме забронированных органов власти) лично подает на имя главы комиссии в заявление по форме, утвержденное Постановлением КМУ от 16 мая 2024 года №560.

"К заявлению прилагаются документы (или их копии), подтверждающие право на отсрочку. На веб-странице Постановления есть исчерпывающий перечень документов, которые нужно добавить в том или ином случае - бронирование, опекунство, получение образования и т.д.", - объясняют в военкомате.

Комиссия изучает полученные заявления и документы, при необходимости готовит запросы в органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

Термины расмотрения документов

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.

"На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом", - добавляют в ТЦК.

О принятом решении заявителю сообщается средствами телефонной, электронной связи или почтой не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения.

Что может ответить комиссия?

В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки. В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа, затем лицо направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

"В случае потери (изменения) оснований по предоставлению отсрочки комиссия может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю в письменном виде не позднее чем на следующий день после принятия решения", - добавили в ТЦК и СП.

Решение об отказе можно обжаловать в суде.

Отсрочка от мобилизации в Украине

Порядок проведения призыва граждан на военную службу при мобилизации на особый период прописан в Постановлении Кабинета Министров от 16 мая 2024 года №560. Именно этот документ является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется лицу отсрочка или нет.

Категории лиц, имеющих право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.