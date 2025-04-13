Отсрочка временная: США готовят новые пошлины на электронику, - министр торговли

По словам Лутника, эти товары уже в ближайшее время - "через месяц-два" - подпадут под действие "тарифов на полупроводники".

"Все эти продукты попадают под категорию полупроводников и будут иметь специальный тарифный фокус, чтобы обеспечить их возвращение в производство на территории США. Нам нужны полупроводники, чипы, плоские панели - все это должно производиться в Америке", - сказал Лутник в программе "This Week" телеканала ABC.

Министр добавил, что США не могут полагаться на Юго-Восточную Азию во всем, что обеспечивает работу электроники. Поэтому, хотя эти товары сейчас исключены из так называемых "зеркальных тарифов" на импорт, пошлины на полупроводники уже "на подходе".

Лутник также сообщил, что Белый дом введет "тарифную модель, которая будет стимулировать" не только отрасль полупроводников, но и фармацевтическую промышленность к переносу производства в США.

"Мы не можем быть заложниками и зависеть от иностранных государств в базовых вещах, которые нам жизненно необходимы. Поэтому это не постоянное освобождение. Президент уточнил, что эти вещи не подлежат переговорам с другими государствами. Это вопрос национальной безопасности - и их нужно производить в Америке", - подчеркнул министр торговли.

Освобождение электроники от пошлин

Напомним, в пятницу администрация президента США Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другую электронику из импортных пошлин. Таможенно-пограничная служба США опубликовала бюллетень с перечнем основных электронных устройств, которые будут временно освобождены от новых тарифов, объявленных со 2 апреля.

Это означает, что на эти продукты не распространяются ни высокие пошлины на импорт из Китая, ни общий тариф в 10%, установленный Трампом.

Указания были уже после того, как Трамп ввел в апреле 145% тариф на продукцию из Китая. Это в свою очередь могло повлиять на такие технологические компании, как Apple, которые большинство своей продукции делают в Китае.