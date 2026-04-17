Отсрочка больше не через ТЦК: Кабмин обновил правила мобилизации и увольнения со службы

11:35 17.04.2026 Пт
2 мин
Кто из военных сможет уволиться в запас и получить 12 месяцев отсрочки?
aimg Василина Копытко
Заявление на отсрочку теперь будут подавать через ЦПАУ (фото: Getty Images)

Кабинет министров внес изменения в правила мобилизации, откорректировав процесс подачи документов на отсрочку и условия службы для молодых контрактников. Нововведения утверждены постановлением от 8 апреля № 467.

Главное:

  • Подача через ЦНАУ: отныне заявления на отсрочку (кроме забронированных и спецслужб) подаются через Центры предоставления админуслуг, а не непосредственно в ТЦК.
  • Годовой контракт для молодежи: украинцы в возрасте 18-25 лет могут служить по контракту 1 год, после чего получают право на увольнение в запас и 12 месяцев отсрочки.
  • Разграничение обязанностей: ТЦК больше не оформляют отсрочки для должностных лиц, работников СБУ, разведки и лиц, забронированных органами власти.
  • Процедура: для оформления отсрочки после контракта или через ЦНАУ необходимо подать заявление, копию паспорта, ИНН и документы, подтверждающие право на освобождение или отсрочку.

Новый механизм подачи заявлений

Отныне военнообязанные (кроме забронированных и работников спецслужб) должны подавать заявления на отсрочку через ЦНАП. Заявление пишется на имя председателя комиссии ТЦК.

  • Что указать: паспортные данные, идентификационный код и основания для получения отсрочки.
  • Цель: разгрузка служащих и уменьшение коррупционных рисков.

Краткосрочные контракты для молодежи

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут добровольно заключить контракт с ВСУ сроком на один год. После его завершения предусмотрено:

  • Увольнение в запас.
  • Отсрочку от призыва на 12 месяцев. Для ее получения необходимо лично обратиться в ТЦК с заявлением, приложив копию контракта и приказ об увольнении.

Изменение полномочий ТЦК

Правительство исключило из обязанностей территориальных центров оформление отсрочек для определенных категорий. ТЦК больше не оформляют отсрочки для:

  • забронированных органами власти;
  • должностных лиц и руководителей определенных госинститутов;
  • сотрудников СБУ и разведывательных органов.

Читайте также о том, что делать, если Резерв+ не подтягивает данные и могут ли мобилизовать военнообязанного в таком случае.

Ранее мы писали о том, что на днях в Офисе президента ответили, рассматривают ли возможность снизить мобилизационный возраст.

