Отсрочка больше не через ТЦК: Кабмин обновил правила мобилизации и увольнения со службы

Главное: Подача через ЦНАУ: отныне заявления на отсрочку (кроме забронированных и спецслужб) подаются через Центры предоставления админуслуг, а не непосредственно в ТЦК.

Новый механизм подачи заявлений

Отныне военнообязанные (кроме забронированных и работников спецслужб) должны подавать заявления на отсрочку через ЦНАП. Заявление пишется на имя председателя комиссии ТЦК.

Что указать: паспортные данные, идентификационный код и основания для получения отсрочки.

паспортные данные, идентификационный код и основания для получения отсрочки. Цель: разгрузка служащих и уменьшение коррупционных рисков.

Краткосрочные контракты для молодежи

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут добровольно заключить контракт с ВСУ сроком на один год. После его завершения предусмотрено:

Увольнение в запас.

Отсрочку от призыва на 12 месяцев. Для ее получения необходимо лично обратиться в ТЦК с заявлением, приложив копию контракта и приказ об увольнении.

Изменение полномочий ТЦК

Правительство исключило из обязанностей территориальных центров оформление отсрочек для определенных категорий. ТЦК больше не оформляют отсрочки для: