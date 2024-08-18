Отсрочка для многодетных родителей: правила и что знать должникам по алиментам

В Украине родители троих или более детей имеют право на отсрочку от военной службы. Кроме тех, кто не задолжал по алиментам более трех месяцев.
Детальнее про отсрочку для многодетных родителей и какие документы нужны для ее подтверждения - в материале РБК-Украина ниже.
Согласно закону о мобилизации, принятом в этом году, одной из категорий, не подлежащей призыву на военную службу во время мобилизации, являются военнообязанные мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.
Заметим, что после вступления в силу нового закона о мобилизации (с 18 мая 2014 года) военнообязанные родители трех или более детей должны были явиться в ТЦК в течение 60 дней, чтобы доказать право на отсрочку. И не только факт отцовства трех или более несовершеннолетних детей. А и отсутствие задолженности, если обязаны платить алименты.
Поскольку если у человека есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, человек потеряет право на отсрочку.
Впрочем, в случае погашения задолженности право на отсрочку будет возвращено.
Если все дети от одного брака и мужчина с женщиной состоит в данном браке:
Если дети от разных браков или когда брак расторгнут с матерью детей:
Для получения права на отсрочку в ТЦК и СП кроме вышеупомянутых документов необходимо подать заявление по форме, что предусмотрена в постановлении КМУ от 16 мая 2024 года № 560. Вопрос о предоставлении отсрочки рассматривает комиссия, созданная при территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Примечательно, что у таких категорий лиц в скором времени появится онлайн-отсрочка в мобильном приложении Резерв+. Как анонсировали в Минобороны, реализовать этот функционал планируется через интеграцию с другими реестрами. И как раз первые обновления в приложении будут касаться многодетных родителей, а также студентов дневной формы обучения.
Напомним, что получить отсрочку от военной службы можно не только по семейным обстоятельствам (многодетные родители только одна из категорий). Ее также могут получить через "бронь" на работе, по состоянию здоровья, в связи с профессиональной деятельностью, учебой и т.д.
Добавим, что недавно правительство упростило порядок получения отсрочки для лиц, ухаживающих или содержащих своих родственников.
Также мы писали о случаях, когда возможно автоматическое продление отсрочки от мобилизации.
При подготовке материала использовались постановление КМУ №560, закон 3633-IX и заявление Минобороны.
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