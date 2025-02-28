Наводили ракеты на ПВО и аэродромы. СБУ задержала двух вражеских агентов
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух пособников российских спецслужб, которые наводили вражеские ракеты на аэродромы и противовоздушную оборону (ПВО) в трех областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Черкасская область
В Черкасской области правоохранители предотвратили попытки врага получить актуальные данные о Силах обороны. Задержан 20-летний житель Радивилова, который шпионил за подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Фото: СБУ задержала двух вражеских агентов, которые наводили ракеты на ПВО и аэродромы (t.me/SBUkr)
"В случае обнаружения военных колонн злоумышленник фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики. Кроме того, под видом встречи с близкими фигурант выезжал во Львовскую область, где пытался установить локации оперативных аэродромов", - пишет СБУ.
В обмен на сотрудничество агенту обещали "эвакуацию" в Россию.
Полтава
В Полтаве разоблачили 58-летнюю местную жительницу, которая корректировала вражеские удары по областному центру. Фигурантка разведывала пункты базирования радиолокационных станций вблизи города. В том же числе она отслеживала последствия "прилетов".
Что грозит
Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины. Им грозит 8 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно был осужден российский агент ГРУ, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Черкасской области. Он получил 15 лет тюрьмы.
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