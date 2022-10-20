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Отставка Трасс. Стало известно, как будут выбирать нового премьера Британии

Фото: Лиз Трасс, премьер-министр Британии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня днем Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра Британии. Уже к вчера руководство правящей Консервативной партии решило, по какой процедуре будут выбирать нового главу правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Так, британские консерваторы решили, что для баллотирования в премьеры претендентам сначала придется заручиться поддержкой, по меньшей мере, сотни депутатов Консервативной партии. Если это удастся сделать только одному претенденту, то он станет новым премьером Британии.

В Палате общин британского парламента консерваторы имеют 357 мандатов, то есть кандидатов на должность может быть не больше трех. Тогда же консерваторы выберут двух фаворитов, после чего состоится онлайн-голосование, в ходе которого рядовые партийцы определят, кто станет новым главой правительства.

Возвращение Джонсона под угрозой

Определенная консерваторами процедура сыграет важную роль в определении кандидатов на должность премьера. В настоящее время активно обсуждается возможность баллотирования предшественника Трасс - Бориса Джонсона. Он является популярным кандидатом среди рядовых партийцев, но среди партийного истеблишмента тори, в частности депутатов Палаты общин, он имеет меньшую поддержку.

Поскольку для выдвижения в премьеры нужно будет заручиться поддержкой сразу ста парламентариев, а не двадцати, как раньше, это может снизить шансы Джонсона на повторное премьерство.

Больше об отставке Трасс с должности британского премьера вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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ВеликобританияБорис Джонсон