Отставка в обмен на помилование: в СМИ заявили о сделке президента Израиля с Нетаньяху

По данным телеканала, подобную инициативу президент Ицхак Герцог якобы продвигает уже около двух лет. Она может рассматриваться как один из возможных вариантов формирования нового правительства при сохранении текущего распределения парламентских мандатов.

Предполагалось, что Нетаньяху мог бы первым возглавить кабинет в рамках ротации, чтобы в течение двух лет взаимодействовать с президентом США Дональдом Трампом.

Главным условием такого соглашения должен стать окончательный уход премьера из политики в обмен на помилование.

Реакция канцелярии президента

В канцелярии главы страны опровергли эту информацию и назвали публикацию "фейком".

"Полный фейк, ничего подобного не было и нет. Мы не занимаемся спекуляциями относительно процедуры поручения формирования правительства", - говорится в заявлении.

Официальные результаты выборов должны поступить к Герцогу 4 ноября. В настоящее время идет обработка бюллетеней в "двойных конвертах", в том числе голосов военнослужащих и других категорий избирателей. После этого президент проведет консультации с парламентскими фракциями и примет решение в рамках своих полномочий.

По версии C14, помимо ротации рассматриваются и другие варианты развития событий. Среди них - привлечение политиков левого блока, создание правительства меньшинства при поддержке "Объединенного списка" или же назначение повторных выборов в стране.

Организация сделки Герцогом невозможна

Как отметил собеседник РБК-Украина из политических кругов Израиля, президент страны не сможет самостоятельно организовать такое соглашение с Нетаньяху.

"Он имеет право его помиловать, но по поводу ротации премьер-министра через два года нужно договариваться с нынешней оппозицией в рамках правительства национального единства", - пояснил он.

Выборы в Израиле

Напомним, по предварительным результатам подсчета 85% голосов, правый блок Нетаньяху получал 53 места из 120 в Кнессете. Оппозиционный блок во главе с партией "Яшар" бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота претендовал на 48 мандатов.

Еще 19 мест могли вместе получить арабские партии "Раам" и "Объединенный список". Для формирования парламентского большинства необходим по меньшей мере 61 мандат.