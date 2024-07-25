С сегодняшнего дня украинцы могут подать заявление в Реестр убытков в Гааге: как это правильно сделать
С сегодняшнего дня все украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков в Гааге. Он станет основой для будущих репараций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Если ваш дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, заполните соответствующее заявление на портале "Дія", - говорится в сообщении.
Ранее для подачи заявления необходима была регистрация жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и наличие акта комиссионного обследования имущества.
Как отметил Федоров, сейчас система доработана и воспользоваться услугой можно, даже если:
- право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;
- нет акта о поврежденном имуществе от местных властей и не подавались на программу "єВідновлення";
- дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
Обновление в "Дії"
О том, что украинцы смогут воспользоваться новым сервисом через приложение "Дія" для уточнения данных международного Реестра с целью будущих репараций, мы сообщали ранее.
Также министр по цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые услуги "Дія". Речь идет о кабинете пациента, услугах для ветеранов и не только.
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