С сегодняшнего дня украинцы могут подать заявление в Реестр убытков в Гааге: как это правильно сделать

С сегодняшнего дня все украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков в Гааге. Он станет основой для будущих репараций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Если ваш дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, заполните соответствующее заявление на портале "Дія", - говорится в сообщении.

Ранее для подачи заявления необходима была регистрация жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и наличие акта комиссионного обследования имущества.

Как отметил Федоров, сейчас система доработана и воспользоваться услугой можно, даже если: