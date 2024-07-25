Відсьогодні українці можуть подати заяву до Реєстру збитків у Гаазі: як це правильно зробити

Від сьогодні всі українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Він стане основою для майбутніх репарацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть відповідну заяву на порталі Дія", - йдеться в повідомленні.

Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та наявність акту комісійного обстеження майна.

Як зазначив Федоров, зараз система доопрацьована і скористатися послугою можна, навіть якщо: