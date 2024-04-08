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"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Сухопутных войсках призвали военнообязанных найти в себе мужество вступить в ряды ВСУ. Ведь сколько бы вооружения не передавали нам союзники, армии не хватает людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, опубликованное на странице в Facebook.

"Сегодня те же люди говорят, что наша армия самая сильная и профессиональная в Европе, мире. В нашем распоряжении западное вооружение. Мы знаем и понимаем замыслы врага. Есть талантливые и опытные командировки. Два года назад мы обороняли Киев, а теперь поражаем военные цели в тысяче километров от линии столкновения собственными военными технологиями. Но сколько бы помощи мы не получили, сколько бы оружия у нас не было - нам не хватает людей!" - заявил Павлюк.

Генерал отметил, что "техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не улетит", поэтому подразделения должны обновляться.

"Российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация - это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав. Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: Россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы", - подчеркнул Павлюк.

Он подчеркнул, что оккупантов нужно заставить убираться прочь с нашей земли, а если мы этого не сделаем, "никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще". О чем свидетельствует сама Россия и то, что она делает на временно оккупированных ею территориях.

"Чем больше украинцев найдут в себе мужество вступить в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни. Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону - судьба страны, судьба нашей нации. Россия никого не оставит в покое: ни спрятавшихся, ни предавших Украину", - добавил Павлюк.

Генерал напомнил, что после прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части. И не обязательно именно на боевые должности.

"ВСУ нужны разные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, ITишники, бухгалтеры, медики, инженеры. Вы можете проверить мои слова, открыв сайты по поиску работы - там есть все эти вакансии", - подытожил Павлюк.

Мобилизация в Украине

 

Напомним, что еще в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости мобилизации дополнительных 450-500 тысяч человек. Позже в Генштабе, когда главкомом был Валерий Залужный, заявили, что военные не делали такого отдельного запроса на цифры.

Позже уже новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что благодаря перераспределению нагрузки между отдельными частями и подразделениями Сил обороны и проведению обзора возможностей украинской армии удалось "существенно уменьшить" потребности в мобилизации резервистов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль тоже подтвердил, что Украина не нуждается в мобилизации 500 тысяч человек. По его словам, объем набора новых мобилизованных может быть меньше.

Вместе с тем, сейчас в Украине работают над новым законопроектом о мобилизации, который существенно изменит правила военного учета и прохождения службы в рядах Сил обороны во время военного положения. Ожидается, что Верховная Рада может начать рассмотрение финального проекта документа в ближайшие дни.

Подробно о новом законе и возможных сроках его принятия - читайте в материале РБК-Украина.

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