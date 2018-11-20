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"Відродження" закликає всі фракції ВР об'єднатися для зниження тарифів на газ

Новини » Політика    20.11.2018 - 11:37
"Відродження" закликає всі фракції ВР об'єднатися для зниження тарифів на газ
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

За словами Бондаря, прийняття постанови №9252 дозволить знизити ціни на газ

Місцеві організації партії "Відродження" звернулися до уряду з вимогою скасувати рішення про підвищення цін на газ, а також прийняти проект постанови №9252 про проведення аудиту тарифів. Про це під час виступу у Верховній раді у вівторок повідомив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, передає прес-служба політсили.

У зв'язку з цим "Відродження" закликає всі фракції об'єднати зусилля і підтримати цей проект постанови. За словами Бондаря, прийняття цього проекту дозволить знизити ціни на газ в Україні.

Він зазначив, що в останні роки ціни на газ зросли в 10 разів, на електроенергію – в 3,5 рази. Такі тарифи є непідйомними для населення.

"Ця політика веде до банкрутства промисловості, тарифи для якої також підвищувалися, і тотальної бідності українського населення. Ви подивіться на "Нафтогаз України" – зажрались вже, якщо говорити простою мовою. Зарплати керівників "Нафтогазу" сьогодні найбільші в Європі. Навіть вище, ніж отримують керівники британських і французьких нафтогазових компаній. Це говорить про те, що влада вже перейшла межу! Керівники "Нафтогазу" виписують собі премії у 8 млн доларів і переводять в США. Вони вже готові переїхати туди жити. А що робити нам з вами? Я вам відповім", – наголосив Бондар.

Він нагадав, що шість фракцій у парламенті підписали проект постанови про зниження тарифів, введення мораторію на їх подальше підняття і проведення аудиту розцінок на комунальні послуги.

"Районні, міські та обласні організації партії "Відродження", наші фракції у кожному обласному і міському раді, де ми представлені, підписали звернення до керівництва парламенту і країни про те, щоб підтримати цей проект постанови. Щоб скасувати підвищення тарифів і навести порядок у питанні вартості газу для українців. Газ українського видобутку сьогодні варто 70-90 доларів. Чому ви нам пропонуєте його купувати за 300 доларів? Хто наживається на цьому? А потім за рахунок українців ви купуєте собі по всьому світу вілли, яхти, отримуєте величезні зарплати та премії. Тому ми вимагаємо поставити постанову на голосування і зупинити зростання тарифів", – зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Україна збільшила видобуток газу до чотирирічного максимуму
Новини України Виктор БондарьгазПартія Відродження
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