"Відродження" призывает все фракции ВР объединиться для снижения тарифов на газ

Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

По словам Бондаря, принятие постановления №9252 позволит снизить цены на газ

Местные организации партии "Відродження" обратились к правительству с требованием отменить решение о повышении цен на газ, а также принять проект постановления №9252 о проведении аудита тарифов. Об этом во время выступления в Верховной раде во вторник сообщил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, передает пресс-служба политсилы.

В связи с этим "Відродження" призывает все фракции объединить усилия и поддержать этот проект постановления. По словам Бондаря, принятие этого проекта позволит снизить цены на газ в Украине.

Он отметил, что в последние годы цены на газ выросли в 10 раз, на электроэнергию – в 3,5 раза. Такие тарифы являются неподъемными для населения.

"Эта политика ведет к банкротству промышленности, тарифы для которой также повышались, и тотальной бедности украинского населения. Вы посмотрите на "Нафтогаз Украины" – зажрались уже, если говорить простым языком. Зарплаты руководителей "Нафтогаза" сегодня крупнейшие в Европе. Даже выше, чем получают руководители британских и французских нефтегазовых компаний. Это говорит о том, что власть уже перешла черту! Руководители "Нафтогаза" выписывают себе премии в 8 млн долларов и переводят в США. Они уже готовы переехать туда жить. А что делать нам с вами? Я вам отвечу", – подчеркнул Бондарь.

Он напомнил, что шесть фракций в парламенте подписали проект постановления о снижении тарифов, введении моратория на их дальнейшее поднятие и проведении аудита расценок на коммунальные услуги.

"Районные, городские и областные организации партии "Відродження", наши фракции в каждом областном и городском совете, где мы представлены, подписали обращение к руководству парламента и страны о том, чтобы поддержать этот проект постановления. Чтобы отменить повышение тарифов и навести порядок в вопросе стоимости газа для украинцев. Газ украинской добычи сегодня стоит 70-90 долларов. Почему вы нам предлагаете его покупать за 300 долларов? Кто наживается на этом? А потом за счет украинцев вы покупаете себе по всему миру виллы, яхты, получаете огромные зарплаты и премии. Поэтому мы требуем поставить постановление на голосование и остановить рост тарифов", – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".