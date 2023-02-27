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Не отличает агрессора от жертвы. Боррель раскритиковал "мирный план" Китая

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Брюссель, Понедельник 27 февраля 2023 03:40
Не отличает агрессора от жертвы. Боррель раскритиковал "мирный план" Китая Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

План действий, предложенный Китаем для урегулирования войны в Украине, нельзя назвать "мирным". Китайский документ ставит жертву и агрессора на один уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

ЕС проанализирует документ, однако уже сейчас понятно, что он выражает прежнюю позицию Китая.

"На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные тезисы китайского руководства, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", - написал Боррель.

Дипломат также заявил, что реакция на кризисы со стороны международного сообщества либо неадекватна, либо заблокирована.

"Лидерства и единства не хватает. Российская война и напряженность в отношениях между Китаем и США рвут ткань того, что мы часто называем "международным порядком, основанным на правилах", - считает Боррель.

Напомним, 24 февраля МИД КНР опубликовал документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса".

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

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Жозеп Боррель Китай
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