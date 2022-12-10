Отремонтировали еще до сумерек. РФ ракетой попала в дорогу под Запорожьем (фото)

Ночью российская армия ракетой С-300 ударила по дороге между двумя селами Запорожского района, а уже к сумеркам путь отремонтировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Ночью рашисты ракетой С-300 "победили" дорогу между двумя селами Запорожского района, а уже до сумрака благодаря усилиям инженеров технического надзора ГП "Местные дороги Запорожской области" и специалистам подрядной организации этот путь возобновился", - рассказал он.

По словам Старуха, не успела осесть пыль после ракетного попадания, а специалисты уже приступили к работе.