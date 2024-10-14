Декрет и дополнительный отпуск. Какие правила действуют в Украине для работников с детьми

В Украине существует несколько видов отпусков для работников с детьми, как для женщин, так и для мужчин.

Отпуск по беременности и родам

Беременные женщины имеют право получить оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Срок такого отпуска - 70 календарных дней до родов и 56 дней после. В случае рождения двоих и более детей или осложнений, отпуск продлится еще на 14 дней.

Одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка

Отец ребенка, проживающего вместе с матерью, может получить одноразовый оплачиваемый отпуск. В частности, на период 14 календарных дней сразу после родов. Кроме него, отпуск также могут получить и другие совершеннолетние члены семьи, если мать или отец одинокие.

Отпуск по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет не оплачивается. Однако, по желанию ее могут получить: мать, отец ребенка, бабушка, дедушка или другие родственники ребенка, которые фактически ухаживают за ним. Кроме них, отпуск могут предоставить: лицам, усыновившим или опекающим ребенка или одному из приемных родителей или родителей-воспитателей. В случае необходимости, а именно по медицинским показаниям, работодатель может продлить бесплатный отпуск до 6 лет.

Одноразовый оплачиваемый отпуск работникам, усыновившим ребенка

Одноразовый оплачиваемый отпуск предоставляется одному лицу из супругов, усыновивших ребенка. В частности, на период 56 календарных дней. При усыновлении двоих и более детей – 70 календарных дней.

Ежегодный дополнительный отпуск

Ежегодный дополнительный отпуск могут предоставить: родителю двух или более детей до 15 лет; одному из родителей ребенка с инвалидностью; одному из родителей, усыновивших ребенка; одинокой матери или лицу, воспитывающему детей до 14 лет без матери. А также тем, кто воспитывает ребенка или человека с инвалидностью с детства подгруппы А первой группы. Однако работодатель также может отказать в ежегодном дополнительном отпуске работникам критической инфраструктуры.