По цене суперкаров: ТОП-5 самых дорогих кроссоверов украинского рынка

Вероятно, большинство читателей никогда не видели эти машины на дорогах. Но в Украине они есть и при этом служат своим владельцам верой и правдой – пусть не всегда как транспорт, но как атрибут общественного статуса или даже как инвестиция. Для нашего обзора мы отбирали кандидатов из числа марок, официально представленных в стране.

Премиальный сегмент особенный тем, что на цену конкретного экземпляра влияет не только его предметная потребительская польза – как практичность, запас ресурса и надежность, но и суждения другого порядка. Важно, чтобы машина была определённого бренда и свежей модели. А если модель уже неактульна, то, несмотря на ее молодой возраст, небольшой пробег и идеальный вид, она будет стоить существенно дешевле – потому что уже не сможет играть своей главной роли – служить символом полного благополучия владельца. Поэтому здесь мы вспоминаем только машины, которые сегодня можно приобрести новыми в автосалоне.

Какие кроссоверы самые дорогие

Сделать самый дорогой автомобиль на самом деле не так уж сложно. Главное, чтобы за ним числился тот или иной уважаемый бренд, не связанный в последние полвека с народными моделями, и были средства на разработку или закупку мощного силового агрегата. Третья составляющая успеха не так проблемна: украсить интерьер качественной кожей и древесиной, плюс начинить его электроникой в наше время обходится относительно недорого.

Да, мы не упомянули еще о типе кузова, с которым производители премиума недавно получили немалые хлопоты. Ведь канонические купе и большие седаны окончательно вышли из моды, и эксклюзивным маркам пришлось быстро перестраиваться на громоздкие кроссоверы a la внедорожник. Но уже несколько лет как в мире авто для миллионеров все устроилось: сегодня такие кузова можно найти во всех автосалонах, которые не стыдно посетить владельцу банковского счета с шестью-семью нулями.

Bentley Bentayga EWB Azure, от 15 863 088 грн

Возможно, его не назовешь очень симпатичным снаружи, но на ходу свой имидж энергичного классика этот авто отрабатывает по полной – двухтонная машина (4,0 л, 550 л.с.) набирает первую сотню за 4,5 секунды и кладет стрелку вплотную отметке 300 км/ч. Фамильное отличие этого Bentley – наряду с аутентичными стальными кнопками воздушных потоков на торпедо – всю свою спортивную прыть он демонстрирует мягко и культурно, не вызывая у водителя напряжения и стресса. Хотя подвеска, конечно, при высоких характеристиках управляемости не могла не получиться жесткой. Однако, вряд ли на таких машинах кто-нибудь будет пересчитывать выбоины асфальта в отдаленной глубинке.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, от 8 692 580 грн

Это другой тип супердорогого кроссовера и во многом противоположность первой машине этой подборки: автомобиль, непосредственно заточенный под спортивную езду. В поддержку этого имиджа работает давний и можно сказать сугубо спортивный бренд. Бензиновый турбомотор Cayenne Turbo в исполнении E-Hybrid имеет дополнительную помощь в виде электродвигателя с емкой тяговой батареей (25,9 кВт-ч), так что суммарная мощность силовой установки достигает 599 л.с. Как результат – 3,7 с до первой сотни и 295 км/ч паспортной максималки. Кстати, в кругах поклонников быстрых машин считается, что среди них именно Porsche отличаются высокой надежностью и долговечностью, и это дополнительный плюс для машины, постоянно провоцирующей владельца на активный драйв.

Mercedes-AMG G63, от 8 836 974 грн

Нам очень хотелось выбрать из каталогов Mercedes'ов импозантную модель Maybach GLS 600, но она недостаточно "самая дорогая", потому что почти на 400 000 грн. дешевле AMG G63. Заряженный кубик от придворного тюнинг-ателье AMG является характерной иллюстрацией того, какие яркие плоды дает упорная пропаганда. Как ни крути, а нынешний G-класс является всего лишь потомком утилитарного военного внедорожника, который 45 лет назад провозгласили крутым и престижным автомобилем для состоятельных людей. И который между тем усердно нес через десятилетие свое армейское наследие в виде сомнительной управляемости на скорости, неудобной посадке и танкообразной внешности. К счастью, в нынешней версии от AMG машина имеет максимально близкие к человеческим понятиям характеристики: мощный двигатель (4,0 л, 585 л.с.), совершенную пружинную подвеску, комфортабельный салон с двумя (!) отдельными креслами сзади.

Aston Martin DBX 707, от 11 243 651 грн

Да, это было непросто – после ста лет производства спорткупе и родстеров поставить на конвейер (или все же на стапель?) что-то вроде внедорожника. Но британские конструкторы смогли перекроить свое сознание и свое мелкосерийное производство, сохранив в дизайне кроссовера фирменные агрессивно-спортивные черты. DBX 707 является топовой модификацией модели, и цифра в индексе означает мощность ее V8 в лошадиных силах. Две турбины дуют изрядно (крутящий момент – 900 Нм), поэтому не удивительно, что первых 100 км/ч машина достигает уже через 3,2 с после старта, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Range Rover SV Long Wheelbase, от 12,001 331 грн

Самая роскошная модель одной из самых роскошных марок Range Rover сегодня называется именно так. Это большой и мощный автомобиль, причем речь идет о его удлиненной версии (+ 20 см база, + 20 см длина) – такая выпускается вместе с более короткой стандартной. Под капотом SV Long Wheelbase работает бензиновый V8 с двумя турбинами, объемом 4,4 л и мощностью 615 л.с. Но при тесном знакомстве с моделью создается впечатление, что ее создатели больше внимания уделили не технической начинке, а отделке интерьера – сосчитать все варианты оформления невозможно хотя бы потому, что каждая комплектация может быть индивидуальной. Это не редкость в данном сегменте, но все равно поражает, например, в варианте Signature Suite можно выбрать конфигурацию только с двумя задними сиденьями, обещающими главным пассажирам особый комфорт.

Если коротко

Как видите, роскошь бывает разная, и причина состоит в том, что у каждого потребителя свои приоритеты и свои представления о достоинствах машины. Производители премиальной техники хорошо понимают это и предлагают уважаемым клиентам соответствующее разнообразие моделей – самых дорогих, но таких разных. Интересно, что на противоположной стороне рынка – в бюджетном классе, работает подобный принцип.