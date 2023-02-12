Отправка F-16 в Украину - это серьезный вызов, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что передача Украине истребителей F-16 может стать "серьезным вызовом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По словам Дуды, в настоящее время в распоряжении ВВС Польши есть менее 50 таких самолетов и для передачи их Украине нужно "значительно больше". Кроме этого, эти истребители нуждаются в очень серьезном обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько F-16 Украины".
Он также подчеркнул, что решение о передаче самолетов должно быть коллективным.
Напомним, что Украина подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Однако пока вопрос на стадии обсуждения.
Также сообщалось, что в США ожидается, что инициативу союзников по передаче Украине истребителей F-16 поддержат внутри страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.