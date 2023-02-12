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Отправка F-16 в Украину - это серьезный вызов, - Дуда

Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что передача Украине истребителей F-16 может стать "серьезным вызовом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Дуды, в настоящее время в распоряжении ВВС Польши есть менее 50 таких самолетов и для передачи их Украине нужно "значительно больше". Кроме этого, эти истребители нуждаются в очень серьезном обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько F-16 Украины".

Он также подчеркнул, что решение о передаче самолетов должно быть коллективным.

Напомним, что Украина подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Однако пока вопрос на стадии обсуждения.

Также сообщалось, что в США ожидается, что инициативу союзников по передаче Украине истребителей F-16 поддержат внутри страны.

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