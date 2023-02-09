Ответить за Харьков. Украина может уничтожать цели на территории РФ из своего оружия, - Данилов

Украина имеет полное право уничтожать объекты на территории России, которые являются угрозой для нашей нацбезопасности, из оружия собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова азербайджанскому изданию Report .

"Я приведу простой пример. Город Харьков периодически обстреливается с территории Российской Федерации ракетами С-300. Имеем ли мы право уничтожить эти системы, которые находятся на территории России? Да, имеем. Мы сделаем это не при помощи оружия, предоставленного Западом, а собственным оружием, которое имеется в нашем арсенале", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что наши военные не используют западное оружие для ударов по территории РФ. При этом у Украины есть собственные ракеты, комплексы и беспилотники, которые могут выполнять эти функции.

Отметим, ранее Данилов подтвердил, что Украины имеет оружие собственного производства, которое может уничтожать цели в России.

Начальник ГУР Кирилл Буданов также отмечал, что удары по военным объектам в России продолжатся.

При этом международные союзники запретили Украине наносить удары по РФ из западного оружия. Министр обороны Алексей Резников пообещал, что Украина не будет наносить удары по РФ ракетами GLSDB.

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