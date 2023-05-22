ua ru
Пн, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ответная мера. Польша начала подсчет убытков от действий СССР за Вторую мировую войну

Новина українською →
Понедельник 22 мая 2023 19:35
Ответная мера. Польша начала подсчет убытков от действий СССР за Вторую мировую войну Фото: Польша начала подсчет убытков от действий СССР за Вторую мировую войну (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Институт военных дел Польши начал работу над подсчетом убытков, которые понесла Варшава в результате действий СССР. В частности, во время и после Второй мировой войны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Над таким докладом (о потерях, которые понесла страна в результате действий СССР, - ред.) работает Институт военных дел. Это должно быть основательное исследование, которое покажет как весь аспект оккупации, так и демонтаж (заводов, - ред.) с западных земель, дальнейшую эксплуатацию польского государства, невыгодные угольные сделки. Это то, над чем мы работаем, и такой отчет будет подготовлен", - заявил он.

Замминистра добавил, что доклад должен быть так же основательно задокументирован, как отчет о потерях Польши в результате немецкого нападения.

Чек от России

Накануне глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша должна выплатить компенсацию России в размере 750 млрд долларов за якобы освобождение от немецких оккупантов во время Второй мировой войны.

Оккупация Польши советской армией

17 сентября 1939 году в самом начале Второй мировой войны советская армия вторглась на территорию Польши без объявления войны. Событие произошло сразу после немецкой оккупации страны. Вторжение СССР в Польшу привело к полной оккупации страны Красной армией и Вермахтом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Российская Федерация
NEWS
Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ
Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ
DAILY
Родион Кудряшов, 3-я ОШБ: Бахмут – медийная точка, где РФ хочет показать хоть какую-то победу
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Родион Кудряшов, 3-я ОШБ: Бахмут – медийная точка, где РФ хочет показать хоть какую-то победу