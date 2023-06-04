ua ru
Вс, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ответственность за войну в Украине несет все население России, - Ермак

Новина українською →
Воскресенье 04 июня 2023 10:27
Ответственность за войну в Украине несет все население России, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

За войну, развязанную Россией против Украины, ответственно все население страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в интервью Дмитрию Комарову.

"Нет хороших россиян, плохих россиян. Сегодня они все ответственны. 100% населения России ответственны за войну в Украине", - заявил Ермак.

По его мнению, разная мера ответственности есть убийцы, которые должны полностью отвечать за свои преступления, и есть люди, которые просто молчали, но благодаря их молчанию произошла война.

"После 24 февраля уже нельзя быть и там, и там. Мир разделился на добро и зло. Очень важно, чтобы каждый пришедший на украинскую землю русский солдат знал, что его дети, его жена, его семья должны быть персонами нон решетку в цивилизованных странах", - добавил Ермак.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что контрразведчики СБУ продолжают успешно ликвидировать врага на фронте. Военные поделились видео, на котором продемонстрировали уничтожение зенитно-ракетных комплексов "БУК-М1" и трех "ТОР-2М" .

За прошедшие сутки, как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, артиллеристы ВСУ на Таврическом направлении выполнили 997 огневых задач, в результате чего были убиты и ранены около роты россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ уничтожили 470 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага
ВСУ уничтожили 470 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области