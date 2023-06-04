Ответственность за войну в Украине несет все население России, - Ермак

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в интервью Дмитрию Комарову.

"Нет хороших россиян, плохих россиян. Сегодня они все ответственны. 100% населения России ответственны за войну в Украине", - заявил Ермак.

По его мнению, разная мера ответственности есть убийцы, которые должны полностью отвечать за свои преступления, и есть люди, которые просто молчали, но благодаря их молчанию произошла война.

"После 24 февраля уже нельзя быть и там, и там. Мир разделился на добро и зло. Очень важно, чтобы каждый пришедший на украинскую землю русский солдат знал, что его дети, его жена, его семья должны быть персонами нон решетку в цивилизованных странах", - добавил Ермак.