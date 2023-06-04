Ответственность за войну в Украине несет все население России, - Ермак
За войну, развязанную Россией против Украины, ответственно все население страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в интервью Дмитрию Комарову.
"Нет хороших россиян, плохих россиян. Сегодня они все ответственны. 100% населения России ответственны за войну в Украине", - заявил Ермак.
По его мнению, разная мера ответственности есть убийцы, которые должны полностью отвечать за свои преступления, и есть люди, которые просто молчали, но благодаря их молчанию произошла война.
"После 24 февраля уже нельзя быть и там, и там. Мир разделился на добро и зло. Очень важно, чтобы каждый пришедший на украинскую землю русский солдат знал, что его дети, его жена, его семья должны быть персонами нон решетку в цивилизованных странах", - добавил Ермак.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что контрразведчики СБУ продолжают успешно ликвидировать врага на фронте. Военные поделились видео, на котором продемонстрировали уничтожение зенитно-ракетных комплексов "БУК-М1" и трех "ТОР-2М" .
За прошедшие сутки, как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, артиллеристы ВСУ на Таврическом направлении выполнили 997 огневых задач, в результате чего были убиты и ранены около роты россиян.
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