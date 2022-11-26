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Ответственность Путина за эту войну очевидна, - президент Венгрии

Фото: президент Венгрии Каталин Новак (twitter.com/KatalinNovakMP)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Венгрии Каталин Новак во время визита в Киев заявила, что ответственность президента РФ Владимира Путина за войну против Украины очевидна.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг после Международного саммита инициативы Grain from Ukraine.

"Ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна и венгры всегда и во всем выступали против этого страдания и кровопролития. Мы соседствуем с Украиной и наши соседи могут полагаться на нашу помощь. Соседи всегда будут оставаться соседями", - заявила Новак.

Она заявила, что у Венгрии есть "150 тысяч причин остановить эту войну и достичь мира".

"150 тысяч причин - это 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье на территории Украины. Уже немало этнических венгров отдали свою жизнь за защиту Украины", - добавила президент Венгрии.

Она осудила российскую агрессию и обратила внимание на то, что "война в Украине наиболее актуальный и важный вызов в нашем регионе".

Новак подчеркнула, что стороны должны вернуться за стол переговоров, "должны быть открыты дипломатические каналы, а конечной целью должно быть достижение справедливого мира".

"2022 год был годом войны. Давайте надеяться, что 2023 год станет годом восстановления и мира", - подчеркнула президент Венгрии.

Напомним, президент Венгрии Каталин Новак приехала в Киев.

Также ранее мы сообщали о том, что президент Венгрии высказалась о встрече Сиярто с чиновниками Ирана. По ее словам, эта встреча является продолжением "прагматических отношений" между странами.

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