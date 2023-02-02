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Ответственна Стефанишина. Зеленский ждет весной важное решение на пути к членству в ЕС

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает важного решение на ее пути к членству в Европейском Союзе уже весной, когда придет время оценивать выполнение ключевых реформ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Этот год должен стать тем временем, когда не останется никаких препятствий для начала переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС. Украина выполнит свою часть работы. Общество этого очень хочет", - отметил президент.

По его словам, правительство начнет селф-скрининг, то есть содержательную оценку того, в чем Украина уже достаточно приближена к Евросоюзу и над чем еще нужно поработать, чтобы законодательство нашей страны соответствовало в конкретных сферах праву ЕС.

Зеленский отметил, что наработки правительства в селф-скрининге должны стать основой для национального плана по приближению к законодательству Евросоюза. За координацию подготовки этого плана будет ответственна министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Так же быстро, как мы работали над получением статуса кандидата, мы должны работать и для адаптации правовой реальности Украины к нормам и практикам ЕС. Важного решения мы ожидаем уже этой весной. Завершается работа Рады и правительства по выполнению семи рекомендаций. Соответственно, весной придет время для промежуточной оценки реализации этих рекомендаций", - добавил президент.

Он подчеркнул, что ментально Украина и ЕС уже вместе, их институты уже де-факто взаимодействуют так, как между государством-членом и Евросоюзом. Но это осталось подтвердить на политическом и юридическом уровнях.

"Ключевым шагом будет открытие переговоров о членстве. Я надеюсь, что скоро мы сможем объявить и об этом шаге", - добавил глава государства.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ключевым вопросом на саммите Украина-ЕС будет начало переговоров о членстве нашей страны в блоке.

Также мы писали, что в Европарламенте утвердили ожидания от саммита Украина-ЕС, одним из которых является работа над началом переговоров о членстве нашей страны.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзЧленство в ЕСВступление в ЕСОльга Стефанишина