В ответ на скандальные заявления. Зеленский пообещал помочь губернатору Флориды на пенсии

Зеленский отметил, что "Десантис отказался помогать украинским военным с зарплатой, сказав, что это вопрос Украины". Но нашей стране была необходима бюджетная помощь.

"Десантис еще молодой человек, и наверняка не понимает, что такое поддерживать пенсионеров во время войны", - добавил президент.

По его словам, больше 70% тех денег, которые Соединенные Штаты выделили для Украины, остались в США. Поскольку они заказывали оружие у американских предприятий.

"И эти деньги получали там люди. И я думаю, что американские пенсионеры тоже. А когда Десантис станет пенсионером, а мы победим в войне, я ему тоже лично помогу финансовой благодарностью за то, что США помогали нашим пенсионерам", - добавил Зеленский.

Что сказал Десантис

Напомним, ранее губернатор Флориды Рон Десантис на предвыборном мероприятии в штате Айова отличился скандальными заявлениями о помощи Украине.

В частности, он раскритиковал власти США за то, что “они отправляют ужасно много денег в Украину". По его словам, эти деньги “идут на пенсии и зарплаты бюрократам".

Напомним, еще в сентябре прошлого года Десантис заявлял о том, что он выступает против членства Украины в НАТО.