Ответ на российскую угрозу. Германия размещает в Литве бронетанковую бригаду

45-я бронетанковая бригада была официально введена в строй во время церемонии под Вильнюсом. В частности, был создан временный штаб, представлен герб бригады, а подразделение официально перешло под командование бригадного генерала Кристофа Хубера.

"У нас есть четкая миссия: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. При этом мы также защищаем территорию НАТО - и саму Германию", - подчеркнул Хубер.

Стоит заметить, что развертывание немецкой бригады в Литве было анонсировано еще в 2023 году. Германия тогда фактически нарушила свой принцип отказа от постоянного размещения боевых войск за рубежом.

Планируется, что подразделение должно быть полностью готово к 2027 году и в конечном итоге будет базироваться в новом военном комплексе в Руднинкае, примерно в 30 километрах к югу от Вильнюса. До этого времени войска разместят на временных литовских базах.

В бригаду будут входить не только фронтовые войска, но и вспомогательные подразделения - медицинский центр, рота связи и группы поддержки командования.

По состоянию на сейчас в Литве находятся 150 немецких военных. До конца года их число может возрасти до 500.