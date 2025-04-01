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Ответ на российскую угрозу. Германия размещает в Литве бронетанковую бригаду

Иллюстративное фото: Германия развертывает свои войска в Литве (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия официально ввела в строй свою первую со времен Второй мировой войны постоянную иностранную воинскую часть. Речь о 5-тысячной бронетанковой бригаде в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

45-я бронетанковая бригада была официально введена в строй во время церемонии под Вильнюсом. В частности, был создан временный штаб, представлен герб бригады, а подразделение официально перешло под командование бригадного генерала Кристофа Хубера.

"У нас есть четкая миссия: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. При этом мы также защищаем территорию НАТО - и саму Германию", - подчеркнул Хубер. 

Стоит заметить, что развертывание немецкой бригады в Литве было анонсировано еще в 2023 году. Германия тогда фактически нарушила свой принцип отказа от постоянного размещения боевых войск за рубежом. 

Планируется, что подразделение должно быть полностью готово к 2027 году и в конечном итоге будет базироваться в новом военном комплексе в Руднинкае, примерно в 30 километрах к югу от Вильнюса. До этого времени войска разместят на временных литовских базах. 

В бригаду будут входить не только фронтовые войска, но и вспомогательные подразделения - медицинский центр, рота связи и группы поддержки командования. 

По состоянию на сейчас в Литве находятся 150 немецких военных. До конца года их число может возрасти до 500. 

Угроза России для НАТО

Напомним, ранее немецкая разведка в своем докладе написала о том, что Россия, вероятно, готовится к войне против стран НАТО.

По информации разведки, страна-агрессор может подготовиться к войне с Альянсом уже до 2030 года. Также есть шанс, что Москва "проверит НАТО" небольшой военной операцией. Под угрозой, в частности, страны Балтии.

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