Ответ мафии: Зеленский назвал способ, как остановить "теневой флот" РФ

Бельгия задержала танкер из российского "теневого флота". Украина призывает европейские страны не просто останавливать такие суда, а конфисковывать их в пользу безопасности Европы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X (Twitter).
Зеленский приветствовал решительное решение Бельгии об аресте судна, которое долгое время обходило ограничения, используя "удобный" флаг и фальшивую документацию. Президент также выразил благодарность Франции за поддержку этой операции против "плавучего кошелька Москвы".
"Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности. Если они отвергают правила ради войны, правила должны предусматривать четкий и твердый ответ", - подчеркнул глава государства.
Украинский лидер призвал к модернизации европейского законодательства. По его мнению, танкеры, перевозящие российскую нефть в обход санкций, должны быть не только остановлены, но и изъяты.
Зеленский предложил использовать конфискованную нефть для нужд безопасности Европы, подчеркнув необходимость максимальной решимости в борьбе с энергетическим шантажом Кремля.
Напомним, "теневой флот" РФ состоит из сотен устаревших танкеров с непонятной структурой собственности, которые Москва использует для экспорта нефти в обход установленного ценового потолка. Ранее страны G7 и ЕС уже заявляли о намерениях усилить контроль за судами, угрожающими экологической и экономической безопасности региона.
Сегодня Бельгия при поддержке Франции впервые перехватила танкер российского "теневого флота". Судно отправили в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.