Ответ мафии: Зеленский назвал способ, как остановить "теневой флот" РФ

Зеленский приветствовал решительное решение Бельгии об аресте судна, которое долгое время обходило ограничения, используя "удобный" флаг и фальшивую документацию. Президент также выразил благодарность Франции за поддержку этой операции против "плавучего кошелька Москвы".

"Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности. Если они отвергают правила ради войны, правила должны предусматривать четкий и твердый ответ", - подчеркнул глава государства.

Предложения по усилению санкций

Украинский лидер призвал к модернизации европейского законодательства. По его мнению, танкеры, перевозящие российскую нефть в обход санкций, должны быть не только остановлены, но и изъяты.

Зеленский предложил использовать конфискованную нефть для нужд безопасности Европы, подчеркнув необходимость максимальной решимости в борьбе с энергетическим шантажом Кремля.