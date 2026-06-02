Ответ для MacBook Pro: Microsoft готовит мощный ноутбук на флагманском чипе Nvidia

Microsoft анонсировала выход своего нового флагманского ноутбука Surface Laptop Ultra. Устройство будет работать на базе новейшего Arm-процессора RTX Spark от Nvidia и будет нацелено на разработчиков, создателей контента и специалистов в сфере искусственного интеллекта.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Microsoft Windows Blogs.
Лэптоп расположится на вершине модельного ряда Microsoft, выше линейки Surface на чипах Qualcomm Snapdragon. Известные бренды, среди которых Dell, Asus, Lenovo, HP, MSI, Acer и Gigabyte, также проектируют свои компьютеры вокруг архитектуры RTX Spark, однако модель от Microsoft станет главным флагманом этой серии.
Чип Nvidia RTX Spark предлагает архитектуру, которая ранее была недоступна для Windows-ноутбуков:
Процессорные ядра: до 20 ядер Arm (10 высокопроизводительных больших ядер и 10 энергоэффективных средних).
Графические ядра: до 6144 ядер на базе архитектуры Blackwell. По вычислительной мощности это приближает ноутбук к настольной видеокарте GeForce RTX 5070, однако в пределах энергопотребления всего 80 Вт.
Объем памяти: до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5x.
Ключевое преимущество - встроенная графика чипа RTX Spark имеет прямой доступ почти ко всему массиву системной памяти.
Surface Laptop Ultra (скриншот: Microsoft)
В прошлом самые мощные устройства Surface имели необычную конструкцию. Модель Surface Book оснащалась полностью отсоединяемым экраном, а Surface Laptop Studio имела массивный корпус с выдвижным дисплеем. Эти решения ограничивали популярность устройств среди массового покупателя.
Surface Laptop Ultra создан по проверенной формуле классического прочного ноутбука:
Он получит 15-дюймовый дисплей PixelSense с пиковой яркостью до 2000 нит.
На корпусе оставили большой набор портов: USB-A, USB-C, HDMI, слот для карт памяти SD и разъем для наушников.
Также ноутбук оснащают самым большим за всю историю линейки тактильным трекпадом.
Трекпад Surface Laptop Ultra (скриншот: Microsoft)
Игры долгое время оставались слабым местом для устройств на базе Windows Arm. Однако Microsoft и Nvidia официально заявили, что сейчас активно сотрудничают с разработчиками популярных онлайн-игр.
Цель этой работы - адаптировать софт для защиты от читов (античиты на уровне ядра системы), чтобы популярные тайтлы запускались на новых Arm-процессорах без проблем.
По словам разработчиков, благодаря усовершенствованной системе эмуляции Microsoft Prism и выходу многих нативных приложений работа на Arm-версии Windows теперь почти не отличается от работы на обычных ПК.
Точную стоимость и варианты комплектации Microsoft объявит позже. Официальный релиз Surface Laptop Ultra запланирован на конец 2026 года.