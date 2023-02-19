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Ответ КНДР. Япония и США сегодня могут провести воздушные учения, - СМИ

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Токио, Воскресенье 19 февраля 2023 11:03
Ответ КНДР. Япония и США сегодня могут провести воздушные учения, - СМИ Фото: Япония и США планируют провести воздушные учения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Япония и США могут провести совместные воздушные учения. Это станет ответом на запуск баллистической ракеты в Северной Корее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японский телеканал FNN.

Издание, ссылаясь на информированные источники, отмечает, что в учениях примут участие истребители воздушных сил Японии и бомбардировщики США.

По предварительной информации, учения могут пройти сегодня во второй половине дня. Однако все зависит от погодных условий.

Напомним, сегодня КНДР запустила баллистическую ракету в направлении западного побережья Японии. Власти Японии предполагают, что это была одна из самых больших ракет в истории КНДР. Дальность ее полета составляет 14 тысяч км, то есть ракета могла достичь материковой части США.

Позже в Северной Корее заявили, что испытывали межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15.

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