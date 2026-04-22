Ответ Google и Anthropic: OpenAI представила ChatGPT Images 2.0

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сравнил предыдущие креативные ИИ-модели, включая Dall-e, с "древним искусством". Он заявил, что Images 2.0 - это "скачок, подобный переходу от GPT-3 сразу к GPT-5".

В чем преимущества Images 2.0?

Улучшенная точность: ИИ-модель стала более внимательной к деталям. Так, она способна сгенерировать тарелку с рисом, где только на одном зернышке будет написано название нейросети.

Новый уровень изображений от Images 2.0 (фото: OpenAI)

Редкие ошибки: разработчики утверждают, что опечатки в тексте на изображениях стали "крайне редкими" - это считалось одной из главных проблем предыдущих поколений.

Многоязычие: Images 2.0 лучше понимает сложные запросы на разных языках и демонстрирует более высокий уровень визуального интеллекта.

Нововведения: режим размышлений

Главной инновацией стало появление режима Thinking, доступного только платным подписчикам (Plus, Pro и Business).

Что предлагает новая функция:

Сложную генерацию: режим позволяет создавать целые страницы манги с повторяющимися персонажами и динамичной сюжетной линией.

Манга, созданная Images 2.0 (фото: OpenAI)

Самопроверку: ИИ может осуществлять поиск в интернете для актуализации данных и "дважды проверять" собственные результаты перед финальной демонстрацией пользователю.

Мультигенерацию: создание нескольких различных изображений на основе одного короткого промпута.

Для обычных пользователей и через API уже доступен режим Instant - более быстрая и модернизированная версия стандартного ИИ-генератора.

"Стратегия выживания" OpenAI

Релиз Images 2.0 происходит в критический момент для OpenAI. Компания до сих пор далека от прибыльности, несмотря на огромные расходы, и сейчас активно готовится к IPO.

С какими проблемами сталкивается техностартап:

Конкуренция с Google. После успеха Google Gemini 3 и обновления Nano Banana Pro OpenAI объявила внутренний "красный код". Новый ИИ-генератор должен стать главным козырем в борьбе нейронок.

Ставка на фотореализм. Исследователи компании надеются на виральность контента в соцсетях, по крайней мере такую, как прошлогодний хайп вокруг "стиля Студии Гибли".

Финансовые маневры. Чтобы задобрить инвесторов, OpenAI превратилась в "коммерческую корпорацию общественного благополучия" и даже временно отложила релиз видеогенератора Sora. Цель - сокращение расходов.

Примечательно, что уже в феврале этого года количество еженедельных активных пользователей ChatGPT достигло 900 миллионов. В OpenAI рассчитывают, что благодаря Images 2.0 эта цифра преодолеет отметку в 1 миллиард в ближайшее время.